Убийца новозеландских мусульман не признает своей вины

Австралиец, обвиняемый в убийстве 51 верующего в двух мечетях в Новой Зеландии в марте, не признал себя виновным в многочисленных убийствах и обвинениях в терроризме.

Появившись в Высоком суде Крайстчерча по видеосвязи из тюрьмы строгого режима в Окленде, Брентон Таррант сидел молча, а его адвокат Шейн Тейт сказал, что его клиент признает себя «невиновным по всем обвинениям».

Впервые в Новой Зеландии было предъявлено обвинение в терроризме.

Самопровозглашенному крестоносце Тарранту предъявлено обвинение в 51 убийстве, 40 - в покушении на убийство и участии в «террористическом» акте в связи со злодеянием 15 марта в городе Крайстчерч на Южном острове.

Судья Высокого суда Камерон Мандер заявил, что суд начнется 4 мая следующего года.

«Суд пытается привлечь серьезные уголовные дела к суду в течение года после ареста. Масштаб и сложность этого дела делает это непростым», - сказал Мандер.

Таррант содержался под стражей до 16 августа, когда было назначено слушание по делу.

Сообщается, что члены семей погибших наблюдали, как Брентон Таррант молчал и в какой-то момент подмигнул камере.

«Учитывая сложность этого дела, судья сказал, что, хотя они надеялись привлечь его к суду в течение года после его ареста, это не будет возможно, и суд начнется, вероятно, до следующего мая».

Около 80 членов мусульманской общины Крайстчерча сидели в помещении суда, торжественно и тихо на протяжении всего выступления. Были некоторые тихие вздохи, когда адвокат Тарранта подал заявление о непризнании вины.

На последнем слушании 5 апреля суд приказал Тарранту сначала пройти психологическое обследование, чтобы определить, пригоден ли он для судебного разбирательства.

Судья Камерон Мандер запретил новостным агентствам фотографировать или снимать видео с изображением Тарранта (известно, что он рассчитывал стать звездой судебных заседаний, как Брейвик), хотя, по его словам, можно было использовать изображения с более ранних слушаний в апреле.

Напомним, что правительство Новой Зеландии ужесточило законы об оружии в стране, после нападения, и заявило, что пересмотрит законы, касающиеся разжигания ненависти.

Оно также поддержало международные усилия по обеспечению борьбы с онлайн-экстремизмом.