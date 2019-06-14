Суд в Швеции оправдал обвиняемых в терроризме уроженцев Средней Азии

Апелляционный суд в Швеции оправдал граждан Узбекистана и Киргизии, обвиняемых в подготовке терактов. Об этом 12 июня сообщило издание Expressen.

Ранее гражданин Узбекистана Давид Идриссон (Фарход Тошмухаммедов) был приговорен к семи годам лишения свободы, его соотечественник Бахтиер Умаров — к шести месяцам, гражданин Киргизии Атабек Абдуллаев — к одному месяцу. Еще двое мужчин, имена которых не назывались, получили четыре и шесть месяцев тюрьмы, а один обвиняемый был оправдан.

Теперь апелляционный суд постановил, что следствие доказало лишь факт контакта Идриссона с веществами, которые могли быть использованы для производства взрывчатки. То, что он планировал теракты, доказать не удалось. Из-под стражи Идриссона освободили еще раньше — 24 марта. Было решено, что его вновь арестуют, лишь если апелляция будет отклонена. Абдуллаев, по информации киргизского издания Kloop, к настоящему времени уже вернулся на родину. Он был выпущен из тюрьмы еще до вынесения первого приговора.

Напомним, что несколько уроженцев Средней Азии были задержаны по подозрению в подготовке терактов в Швеции в период с мая по октябрь 2018 года. Правоохранительные органы королевства насторожились из-за закупки химических веществ, которые могли быть использованы для изготовления бомбы. Затем выяснилось также, что обвиняемые направляли денежные переводы лицам, которые, предположительно, являются представителями террористических организаций. Сам Идриссон утверждал, что химикаты ему дали «в нагрузку» при закупке краски со склада разорившегося магазина. Часть веществ он вылил в лесу, а часть попытался продать муниципалитету. Мигрант не знал о правилах госзакупок, поэтому его поведение показалось чиновникам странным и вызвало подозрения. Все остальные фигуранты попали под арест, потому что контактировали с Идриссоном, в том числе помогали ему в перевозке химикатов.