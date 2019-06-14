Десятки погибших в результате нападения "Боко Харам" на остров в Камеруне

В результате нападения, совершенного в выходные дни предполагаемыми боевиками "Боко харам" в северном Камеруне, погибли десятки людей, в том числе солдаты и гражданские лица. Как сообщают официальные лица страны, это стало одним из самых смертоносных нападений группы в стране.

Министерство обороны Камеруна заявило, что «более 300 тяжело вооруженных боевиков «Боко харам» атаковали военные позиции на Дараке, острове возле озера Чад в районе Крайнего Севера Камеруна, примерно в 1000 км от столицы Яунде».

Число жертв, которое было пересмотрено несколько раз после нападения, составило 24 человека убитыми, из которых 16 были солдаты и восемь гражданских лиц. Министерство сообщило, что 84 боевика были убиты, а восемь взяты в плен.

Кроме того, военный источник сообщил агентству AFP, что боевики убили по меньшей мере 37 человек.

«На сегодняшний день у нас 21 военный и 16 гражданских жертв», - сказал источник. Другой источник сообщил AFP, что около 40 нападавших были взяты в плен.

Насилие, вызванное «Боко Харам», унесло жизни уже около 30 000 человек и привело к перемещению миллионов людей. Начавшись в Нигерии, насилие уже распространилось на соседние Камерун, Нигер и Чад.

Для борьбы с группировкой была сформирована многонациональная целевая группа со штаб-квартирой в столице Чада Нджамене. В ней участвуют войска из Бенина, Камеруна, Чада, Нигера и Нигерии.

Вооруженные силы Камеруна также борются с вооруженным восстанием сепаратистов в двух англоязычных регионах на западе страны.

По данным Международной кризисной группы, со ссылкой на информацию ООН, в ходе внутренних боев погибли 1850 человек, а более 530 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.