Сотни тысяч сирийцев собрались у турецкой границе: люди бегут от наступления режима

Во вторник Организация Объединенных Наций сообщила, что из-за военных действий в северо-западной части Сирии, которые усилились с апреля, более 300 000 гражданских лиц вынуждены были найти убежище в лагерях недалеко от турецкой границы.

Заявление было сделано на фоне роста числа погибших в Идлибе, в результате которого еще 20 мирных жителей были убиты нападениями режима. Согласно письменному заявлению, сделанному одной из организаций Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), насилие в регионе создает препятствия для гуманитарных операций в регионе.

В заявлении также говорится, что ВПП и ее партнерам пришлось прекратить распределение гуманитарной помощи в регионе, добавив, что с мая 7000 человек, которые жили в северной части Хамы, недалеко от Мадик, были недоступны. Несмотря на трудности работы в регионе, ООН все еще пытаются связаться с гражданскими лицами, и во вторник в Идлиб со стороны Турции был отправлен последний гуманитарный конвой из 33 грузовиков.

В заявлении также подчеркивается, что, согласно спутниковым снимкам, за последние пару недель в регионе было сожжено 18 000 декартов сельскохозяйственных угодий. В понедельник ООН также предупредила, что существует риск того, что 2 миллиона беженцев могут бежать в Турцию, чтобы избежать насилия со стороны режима. «Мы боимся, что если это будет продолжаться, и если цифры продолжат расти, и если конфликт усилится, мы действительно увидим сотни тысяч, миллион, два, направляющихся к границам с Турцией», - говорит региональный гуманитарный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис.

В интервью Reuters в Женеве, Мумцис сказал: «Мы видим наступление, которое действительно нацелено - или оказывает влияние на - больницы и школы в гражданских районах, в районах, где есть мирное население и городские районы, что на самом деле не должно происходить в соответствии с международным гуманитарным правом».

Напомним, Идлиб - последний оппозиционный анклав в Сирии. Его довоенное население в 1,5 миллиона человек увеличилось до 3 миллионов после того, как он стал зоной деэскалации в соответствии с Астанинским соглашением, достигнутым между Турцией, Россией и Ираном в мае 2017 года, чтобы проложить путь к политическому решению в Сирии.