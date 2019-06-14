Никах в Кыргызстане: теперь только по паспортам

Духовное управление мусульман Кыргызстана обязало имамов осуществлять никах (заключение брака по правилам Шариата) только по паспортам. Об этом 12 июня сообщается на сайте муфтията.

Подчеркивается, что заключать никах могут только лица, достигшие 18-летнего возраста. Все акты бракосочетания впредь должны регистрироваться в специальных журналах. Издано 3 тысячи таких журналов, до 3 июля их раздадут имамам. Местные имамы должны будут ежеквартально отчитываться по проведению никахов районному руководству, а те — областному. Итоговые отчеты будут направляться в ДУМК.

Агентство «Фергана» отмечает, что в Киргизии никах остается распространенным способом бракосочетания с невестой, не достигшей совершеннолетия. С 2016 года проведение никаха с участием несовершеннолетних запрещено законом, однако это не позволило полностью справиться с проблемой. Некоторые имамы соглашаются провести никах даже с похищенной девушкой. Это единственный способ «узаконить» отношения в таком случае, потому что привести жертву преступления в ЗАГС редко представляется возможным.

В нормах современной культуры считается, что никах (как и христианское венчание) не избавляет супругов от необходимости идти в ЗАГС. Но в Киргизии этим правилом нередко пренебрегают, что иногда влечет не самые приятные последствия после многих лет совместной жизни — выясняется, что по закону супруги не считаются родственниками и не имеют соответствующих прав.