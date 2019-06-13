Правозащитники просят ООН надавить на Таджикистан ради освобождения политзаключенных

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к Комитету ООН по правам человека с просьбой обратить внимание на политзаключенных в Таджикистане на очередной сессии в Женеве в начале июля. Об этом сообщает "Фергана" со ссылкой на меморандум HRW, который был опубликован на сайте организации.

С 2014 года более 150 человек осуждены на длительные тюремные сроки за закрытыми дверями по политически мотивированным уголовным делам, в том числе заместители председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухаммадали Хаит и Саидумар Хусайни, бывший министр промышленности Таджикистана Зайд Саидов, известный адвокат Бузургмехр Ёров, а также активисты «Группы 24», юристы, журналисты и мирные верующие.

В числе политзаключенных названы Эхсон Одинаев, член «Группы 24» и «Молодежь за возрождение Таджикистана», который открыто критиковал правительство и в 2015 году пропал без вести в России. Его семья считает, что его похитили и вернули в Таджикистан. В том же 2015 году Умеджон Салихов, 25-летний Фирдавс Мухиддинови и 20-летний Фарход Каримов были приговорены к длительным срокам лишения свободы по различным обвинениям в экстремизме.

13 октября 2015 года Шамсулло Рахимов, который присоединился к «Группе 24», проживая в России, был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы по обвинению в участии в незаконных демонстрациях, призывах к «массовым беспорядкам» в Таджикистане и распространении фото- и видеоматериалов.

Подобные меры применяются за любую критику политики властей, например в соцсетях, пользователи которых получали сроки от 5 до 10 лет. Так, в октябре 2015 года Илхомиддин Алиев был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в антиконституционной деятельности за поддержку «Группы 24» в соцсетях.

HRW также попросил Комитет ООН по правам человека потребовать у властей Таджикистана данные о точном количестве жертв беспорядков в колонии Худжанда в ноябре 2018 года и тюрьме Вахдата в мае 2019 года. Правозащитная организация считает, что такая ситуация угрожает жизни политзаключенных активистов ПИВТ, которым в заключении не обеспечивается безопасность. Власти должны освободить их из тюрем и перевести под домашний арест, говорится в заявлении.

HRW настаивает на посещении сотрудниками Международного комитета Красного Креста исправительных учреждений Таджикистана. Ранее таджикские власти отказывали МККК в доступе в местные тюрьмы и заявляли, что в стране нет политических заключенных, а те, кого международные организации называют «узниками совести», были признаны виновными в совершении уголовных преступлений. В ООН правительству Таджикистана предстоит отчитаться о ситуации с правами человека и о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах.