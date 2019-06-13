У многодетных семей в Карачаево-Черкесии забрали землю

В Ногайском районе Карачаево-Черкесии участки земли, которые предназначались многодетным семьям, были отданы пользование другим гражданам, сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

"Установлено, что в реестр очередников для бесплатного получения земельных участков поставлено 154 лица, – рассказали в надзорном ведомстве. – В период с января 2018 г. по апрель 2019 г. администрацией района земельные участки предоставлены только 46 многодетным семьям. При этом в наличии имелось 62 образованных земельных участка в аулах Икон-Халк, Эркен-Халк, Адиль-Халк и в пос. Эркен-Шахар, которые были необоснованно выделены в пользование другим гражданам, не состоящим в реестре, для индивидуального жилищного строительства".

По результатам проверки главе администрации Ногайского муниципального района вынесено представление об устранении нарушений закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Карачаево-Черкесской Республике".

"Представление у нас на рассмотрении, больше сказать пока ничего не можем, надо разбираться" — говорят в администрации.