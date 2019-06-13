"Перемирие" в Идлибе: силы режима продолжают обстрелы

Вопреки сообщениям о прекращении огня, которое должно было начаться вчера, в южной части Идлиба и на севере Хамы продолжаются интенсивные обстрелы городов и сел, сообщают военные наблюдатели и представители гражданской обороны.

Напомним, что вчера российские информационные агентства заявили, сославшись на источники в минобороны, что Россия и Турция заключили соглашение о полном прекращении огня в сирийской провинции Идлиб между силами Башара Асада и оппозицией.

Российские военные заявили, что соглашение о прекращении огня распространялось на так называемую зону деэскалации Идлиба и привело к значительному сокращению насилия в среду, сообщают информационные агентства. Как долго должно продлиться перемирие не сообщалось.

Между тем, Сирийская обсерватория по правам человека заявила в четверг, что силы режима под прикрытием российских военных самолетов обстреляли территории в зоне деэскалации. Силы режима обстреляли Кафр-Зиту в Хаме и города Абдин и Аль-Накир на юге Идлиба.

В результате ударов с воздуха в понедельник на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 25 человек, в основном мирные жители.

Кроме того в четверг силы режима обстреляли турецкий наблюдательный пункт. По нему было выпущено 35 минометных мины и 3 турецких военнослужащих получили ранения. Ответа со стороны турок не последовало.

Все же наблюдатели отмечают, что интенсивность налетов ВВС Дамаска снизилась, а налеты российских ВВС прекратились вовсе. Более того, даже риторика российского министра иностранных дел Сергея Лаврова тоже изменилась. Он как и раньше опять говорит про размежевании террористов и умеренной оппозиции. Вполне возможно, что все это является признаком российско-турецких консультаций по Идлибу.