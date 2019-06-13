Молдова может перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

В среду кабинет молдавского премьер-министра Павла Филипа объявил о своем намерении перевести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Решение было объявлено на фоне политического и конституционного кризиса, который поглотил эту страну.

Таким образом, Молдова может стать не только первой пост-советской, но также и первой европейской страной, которая предпримет спорный шаг.

Напомним, что прямо сейчас Молдова переживает самый серьезный кризис за годы независимости. В стране имеются фактически два конкурирующих правительства, каждое из которых заявляет о своей легитимности, одно из них поддерживается Россией, а другое Европейским союзом.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

В своем заявлении Павел Филип связал решение о переносе посольства с внутриполитическим кризисом в своей стране. По его словам решение переместить посольство Молдовы было принято в срочном порядке, «учитывая политическую нестабильность и неопределенность в стране».

К слову, одновременно Филип подписал указ о продаже земли под американское посольство — очень спорный момент в молдавском обществе.

В целом, намеки заокеанским партнерам яснее некуда. Аналитики практически единодушны во мнении, что тем самым Филип ищет поддержки в Вашингтоне.

Лига арабских государства и правительство Палестины уже осудили решение Филипа. Впрочем, реализуется ли это отчаянная попытка привлечь внимание Вашингтона в реальные шаги пока далеко не ясно.