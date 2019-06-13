Израиль закрыл рыболовную зону для Газы

Израильское правительство заявило, что закрыло рыболовную зону у побережья Газы в ответ на запуск зажигательных воздушных шаров из осажденного палестинского анклава.

«В связи с постоянным запуском зажигательных воздушных шаров и воздушных змеев из сектора Газа в направлении Израиля сегодня вечером (в среду) было решено не давать доступа к морскому пространству Газы до дальнейшего уведомления», - заявил представитель министерства обороны Израиля.

Этот шаг произошел после того, как Израиль заявил во вторник, что он уменьшил протяженность рыболовной зоны до шести морских миль от берега с 10 морских миль, что и без того меньше, чем 15 морских миль неделю назад.

Представитель израильской пожарной службы сказал, что зажигательные воздушные шары из Газы вызвали семь пожаров только во вторник.

В прошлом году палестинцам удалось поджечь большие площади сельскохозяйственных угодий на юге Израиля.

Израиль только 4 июня восстановил ограничение на промысел до 15 миль, после того как было ранее уменьшено количество пожаров.

Постоянные израильские ограничения на рыбную отрасль в Газе нанесли ущерб этой отрасли: более 95 процентов рыбаков живут в бедности.

Напомним, что в 2007 году Израиль установил наземную, морскую и воздушную блокаду Газы, фактически превратив прибрежный анклав в тюрьму под открытым небом, где даже самые базовые продукты питания, топливо и лекарства находятся под жестким контролем.

Критики говорят, что блокада равносильна коллективному наказанию двух миллионов жителей прибрежного анклава.

ООН заявляла ранее, что к 2020 году сектор Газа станет необитаемым, а правозащитные организации утверждают, что сектор Газа уже непригоден для жизни.