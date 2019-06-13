Убийца трех мусульман в Чапел-Хилл признал свою вину

Мужчина из Северной Каролины признал себя виновным в убийстве трех мусульманских студентов университета.

Крейг Стивен Хикс, 50 ​​лет, признался в убийстве первой степени на слушании в зале суда в Дареме, где в среду собрались десятки членов семьи и друзья жертв, более чем через четыре года после того, как он застрелил своих соседей - Диа Шедди Баракят (23 года), Юсур Мухаммад Абу Сальха (21 год) и Разан Мухаммад Абу Сальха (19 лет).

«Я хотел признать себя виновным с самого первого дня», - сказал Хикс судье Верховного суда Орландо Хадсону.

Признание прозвучало через два месяца после того, как новый окружной прокурор отказалась от планов добиваться смертной казни в надежде завершить дело, которое, по ее словам, «слишком долго томилось».

Хикс утверждает, что конфронтация с убитыми студентами возникла из-за спора относительно парковочных мест в комплексе, где они все жили.

Семьи жертв считают, что Хиксом руководили исламофобские мотивы и ненависть.

Отец двух застреленных сестер, психиатр Мухаммад Абу Сальха, свидетельствовал на слушаниях в Конгрессе по преступлениям на почве ненависти в апреле, что Хикс высказывал ненавистные комментарии о том, что его дочери носят хиджабы.

«Трое прекрасных молодых американцев были зверски убиты, и у нас нет никаких сомнений в том, что эта трагедия родилась из фанатизма и ненависти», - заявил Абу Сальха перед Судебным комитетом Палаты представителей США.

«Я должно быть один из немногих врачей, если не единственный, кто читал отчеты и детали вскрытия убийств своих детей», - сказал доктор Абу Сальха. «Они запечатлены в моей памяти».

Полиция сообщает, что в феврале 2015 года Хикс ворвался в квартиру в Чапел-Хилл, принадлежащую Баракату, и застрелил троих студентов.

На момент инцидента Дин Баракат был студентом второго курса школы стоматологии Университета Северной Каролины (UNC).

Юсур Абу Сальха, жена Бараката, была выпускницей того же колледжа, что и ее муж, и тоже была принята в школу стоматологии UNC.

Разан Абу Сальха, сестра Юсур, была студенткой и изучала архитектуру в штате Северная Каролина.

Все трое были вовлечены в благотворительную деятельность. Позже в 2015 году они планировали посетить Турцию, чтобы стать волонтером в стоматологической клинике в лагере для сирийских военных беженцев.

Результаты вскрытия показали, что Бараката застрелили несколько раз, когда он стоял в дверях.

Его жена и ее сестра были убиты выстрелом в голову с близкого расстояния внутри квартиры.