Что празднует Россия 12 июня?

В путинской России есть два максимально абсурдных государственных праздника, празднование которых происходит на фоне полного уничтожения их смысла.

Первый такой праздник - это День Конституции, отмечаемый 12 декабря, потому что любому, кто прочитает первые две главы этого документа, в которых описываются основы конституционного строя, и сверит их содержание с нынешними реалиями, поймет, что ничего общего между ними нет.

Второй праздник - тот, что празднуется сегодня - День России. Собственно, а почему именно сегодня? Не так много людей, празднующих этот праздник по инерции, знают и вообще задаются вопросом, а почему он приходится именно на этот день. Возможно, многие из них считают, что в этот день произошло какое-то сражение или восхождение на престол князя или царя, сыгравшего важную роль в формировании российской государственности.

В отличие от них те, кто считают сегодняшний день не праздничным, а траурным, прекрасно знают, что в него произошло 29 лет назад. Тогда Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете этой республики СССР, подтолкнув распад второго и превращение первой в отдельное государство.

Именно поэтому в годы правления Ельцина, под руководством которого это произошло, этот праздник назывался Днем независимости - России от СССР. Однако для махровых имперцев, реваншистов, великодержавных шовинистов, то есть, всех, кто сегодня называется словом "вата", сама такая постановка вопроса абсурдна и преступна. Ведь Россией для них является территория всего бывшего СССР или ранее Российской империи, тогда как территория РСФСР или РФ для них - это "огрызок", от которого "по прочерченным большевиками границам" были отрезаны "исторические российские земли".

Так к какой же идеологии сегодня ближе властители России? К идеологии государства в границах, образовавшихся с учетом обретения независимости республиками и народами бывших Советского Союза и Российской Империи и признанных международным сообществом? Или к идеологии реваншизма, которая рассматривает все эти государства как недоразумение и нацелена на возрождение империи вокруг "православного русского мира"?

Недвусмысленные ответы на этот вопрос неоднократно давал сам Путин:

"...крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века (2005 год)

...Знаете, я поделюсь с вами: я вернулся из‑за границы тогда, и я с удивлением смотрел, что происходит в стране. Для меня многие вещи были неожиданными. Я уже говорил где‑то даже публично: колесо прокололось, приехал поменять колесо. Меня мужики спрашивают: «Ты за Союз или за Россию?» Я обалдел, говорю: «А разве есть разница?» Называется только по‑другому, это же Россия, большая Россия (2013 год)