Что празднует Россия 12 июня?

В путинской России есть два максимально абсурдных государственных праздника, празднование которых происходит на фоне полного уничтожения их смысла.
Первый такой праздник - это День Конституции, отмечаемый 12 декабря, потому что любому, кто прочитает первые две главы этого документа, в которых описываются основы конституционного строя, и сверит их содержание с нынешними реалиями, поймет, что ничего общего между ними нет.
Второй праздник - тот, что празднуется сегодня - День России. Собственно, а почему именно сегодня? Не так много людей, празднующих этот праздник по инерции, знают и вообще задаются вопросом, а почему он приходится именно на этот день. Возможно, многие из них считают, что в этот день произошло какое-то сражение или восхождение на престол князя или царя, сыгравшего важную роль в формировании российской государственности.
В отличие от них те, кто считают сегодняшний день не праздничным, а траурным, прекрасно знают, что в него произошло 29 лет назад. Тогда Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете этой республики СССР, подтолкнув распад второго и превращение первой в отдельное государство.
Именно поэтому в годы правления Ельцина, под руководством которого это произошло, этот праздник назывался Днем независимости - России от СССР. Однако для махровых имперцев, реваншистов, великодержавных шовинистов, то есть, всех, кто сегодня называется словом "вата", сама такая постановка вопроса абсурдна и преступна. Ведь Россией для них является территория всего бывшего СССР или ранее Российской империи, тогда как территория РСФСР или РФ для них - это "огрызок", от которого "по прочерченным большевиками границам" были отрезаны "исторические российские земли".
Так к какой же идеологии сегодня ближе властители России? К идеологии государства в границах, образовавшихся с учетом обретения независимости республиками и народами бывших Советского Союза и Российской Империи и признанных международным сообществом? Или к идеологии реваншизма, которая рассматривает все эти государства как недоразумение и нацелена на возрождение империи вокруг "православного русского мира"?
Недвусмысленные ответы на этот вопрос неоднократно давал сам Путин:
"...крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века (2005 год)
...Знаете, я поделюсь с вами: я вернулся из‑за границы тогда, и я с удивлением смотрел, что происходит в стране. Для меня многие вещи были неожиданными. Я уже говорил где‑то даже публично: колесо прокололось, приехал поменять колесо. Меня мужики спрашивают: «Ты за Союз или за Россию?» Я обалдел, говорю: «А разве есть разница?» Называется только по‑другому, это же Россия, большая Россия (2013 год)
...О чем я говорил? О том, что была заложена мина под здание нашей государственности… Я имел в виду дискуссию между Сталиным и Лениным по поводу того, как строить новое государство — Советский союз. Сталин сформулировал идею автономизации будущего Советского союза. Ленин раскритиковал позицию Сталина и сказал, что это была несвоевременная, неправильная идея. И более того, он продвинул идею вхождения всех будущих субъектов этого государства, рождающегося Советского союза… а тогда было четыре субъекта — Россия, Украина, Белоруссия и, кстати говоря, юг России (Закавказская федерация). Так вот Ленин выступил за то, чтобы государство, Советский союз, образовался на основе… полного равноправия с правом выхода из Советского союза. И вот это и есть — мина замедленного действия под зданием нашей государственности (2016 год)
...После развала СССР Россия, которая в советское время называлась Советским Союзом, – за границей её так и называли, Советская Россия, – если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8 процента территории, 48,5 процента населения (2018 год)
... В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте победа над фашизмом, возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут так же, в считаные недели, подмять под себя и Советский Союз – тысячелетнюю историческую Россию (2019 год)".
Итак, нет никакого сомнения, что к независимым государствам, возникшим с крахом СССР, включая и Россию, провозгласившую в этот день свой суверенитет, Путин относится так же, как и к ее конституции - как к фикции.
Что не менее важно, политика нынешней власти отрицает и сами ценности, и принципы, на которых 12 июня 1990 года было провозглашено создание суверенного государства РСФСР. Вот лишь некоторые положения той декларации, кричащее противоречие которым политики нынешнего режима бросается в глаза:
"Первый Съезд народных депутатов РСФСР,
- сознавая историческую ответственность за судьбу России,
- свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз Советских Социалистических Республик,
- выражая волю народов РСФСР,
торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР.
...Государственный суверенитет РСФСР провозглашается во имя высших целей - обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование родным языком, а каждому народу - на самоопределение в избранных им национально-государственных и национально-культурных формах.
...Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость существенного расширения прав автономных республик, автономных областей, автономных округов, равно как краев и областей РСФСР.
...РСФСР гарантирует всем гражданам, политическим партиям, общественным организациям, массовым движениям и религиозным организациям, действующим в рамках Конституции РСФСР, равные правовые возможности участвовать в управлении государственными и общественными делами.
...РСФСР заявляет о своей приверженности общепризнанным принципам международного права и готовности жить со всеми странами и народами в мире и согласии, принимать все меры к недопущению конфронтации в международных, межреспубликанских и межнациональных отношениях, отстаивая при этом интересы народов России".
Что в таком случае празднуют сегодня граждане России - это вопрос скорее риторический. Куда важнее понять ответы на вопросы, что представляет собой нынешняя система лицемерия и лжи, как из нее выбираться и куда потом двигаться.