Мекка: хип-хоп танцы в честь Ид аль-Фитр

Танцевальное представление в стиле «хип-хоп», организованное властями Мекки для праздника Ид аль-Фитр, вызвало справедливое возмущение многих саудовцев, посчитавших, что, тем самым власти оскверняют и праздник и город.

Саудовские пользователи социальных сетей широко распространили видео с выступлением, опубликованное официальным аккаунтом муниципалитета Мекки в Твиттере. Видео вызвало гневные отклики со стороны пользователей, заявивших, что такое представление несовместимо с «местным наследием и традициями».

«Извините, дорогой муниципалитет святой столицы, это Мекка, это не похоже ни на какой другой город», - написал Фахд аль-Руки, заместитель председателя муниципального совета Мекки.

«Разве такие сцена достойны Святой Мекки? Этот праздник никоим образом не представляет Мекку», - добавил он сердито.

Многие другие жители Саудовской Аравии выразили подобные чувства.

«Где святость самого святого места на Земле? Как вы смеете исполнять этот глупый и странный хип-хоп танец, который столь чужд нашим наследию и ценностям, и все это вблизи Святой мечети? Мы требуем, чтобы ответственные лица были привлечены к ответственности!» - написал местный журналист Мешаль аль-Захед.

Представитель муниципалитета Мекки позже выступил с защитой танца, обвинив людей в том, что они не понимают современное искусство.

«Те, кто расстроен перформансом современного искусства, имеют право на собственное мнение, и всем сложно угодить… но в этом представлении не было ничего непристойного или греховного», - сказал он местной газете «Сабк».

Раз в этом представлении нет ничего непристойного и греховного по мнению властей, то что их остановит от организации такого рода перформанса уже внутри Святой Мечети?