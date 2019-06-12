Никаких F-35: США начинают наказывать Турцию за сделку с Россией

США начинают осуществлять свои угрозы относительно прекращения турецкого участия в программе создания истребителей F-35, из-за планов Анкары купить российскую систему С-400, которая может представлять опасность для самолета.

В понедельник официальные лица США объявили, что Вашингтон прекратил подготовку турецких пилотов истребителей F-35 на авиабазе в американском штате Аризона.

Всего за несколько дней до этого исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил своему турецкому коллеге, что турецкие пилоты, которые уже находятся в стране, могут остаться до конца июля.

Вашингтон предоставил Анкаре июльский срок для принятия решения о покупке российской ракетной системы С-400. США заявляют, что приобретение Турции противоракетной обороны от России представляет угрозу для истребителей Lockheed Martin F-35, которые Анкара также хочет купит.

Вашингтон заявляет, что у Турции не может быть оба вида вооружения.

«Мы редко видим это в международных делах, но это черно-белый вопрос. Середины не существует. Либо г-н Эрдоган отменяет российскую сделку, либо он этого не делает», - сказал Элиот Энгель, председатель комитета Палаты представителей по внешнеполитическим отношениям.

«У Турции нет будущего с российским оружием и американскими F-35».

В ответ министерство иностранных дел Турции заявило, что внешняя политика Турции оскорблена «несправедливыми» и «необоснованными» обвинениями.

«Недопустимо принимать решения, которые не способствуют укреплению взаимного доверия, продолжая сохранять язык угроз и санкций в повестке дня».

Во вторник Россия заявила, что планирует поставить свою систему в Турцию в июле.

«Департаменту известно, что турецкие летчики на авиабазе Люк уже не летают», - заявил Reuters представитель Пентагона подполковник ВВС Майк Эндрюс.

«Без изменений в турецкой политике мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашим турецким союзником над свертыванием их участия в программе F-35» - замечательная фраза, в которой кажется отражены все американо-турецкие отношения.

Второй американский чиновник, выступая на условиях анонимности, сказал, что местный командир на базе Люк решил на прошлой неделе прекратить подготовку турецких пилотов и ремонтных бригад по вопросам безопасности.

Однако, по словам того же чиновника, на военно-воздушной базе Эглин во Флориде все еще продолжается подготовка турецкого обслуживающего персонала.

Напомним, что Турция является партнером в программе F-35, помогая финансировать разработку истребителя. Она планирует купить 100 самолетов и уже владеет четырьмя, которые в настоящее время находятся на американской земле и используются в учебных целях.

Напряженность в американо-турецких отношениях, однако, не ограничивается вопросами F-35 и С-400, но включает в себя конфликтную стратегию в Сирии, санкции в отношении Ирана и задержание консульского персонала США в Турции.

Противостояние грозит введением санкций США, которые безусловно повредят и без того страдающую от рецессии экономику Турции, и поставят под вопрос ее роль в НАТО. Во вторник агентство кредитного рейтинга Fitch заявило, что любые санкции США в отношении Турции окажут "значительное влияние" на турецкую лиру.