Йеменские хуситы заявили об успешной военной операции на территории Саудовской Аравии

Йеменские хуситы в среду заявили, что захватили 20 военных позиций в провинции Наджран на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает агентство Anadolu.

Выступая перед йеменским агентством SABA, официальный представитель хуситов Яхья Сарей сказал, что эти места были захвачены в результате «неожиданного» наступления, проведенного за последние 72 часа.

Ранее в среду хуситский телеканал "Аль-Масира" сообщил, что хуситские бойцы нанесли несколько ударов по различным военным позициям Саудовской Аравии в Наджране, который расположен на границе с Йеменом.

По словам Сарея, бойцы хуситов захватили позиции в ходе «внезапной атаки, проведенной вдоль трех отдельных осей».

Хуситский спикер также заявил, что более 200 человек, связанных с возглавляемой Саудовской Аравией военной коалицией, были убиты или ранены, а многие другие были захвачены в плен вместе с большим количеством военной техники.

«У нас есть большая видеозапись операции, которую мы покажем позже», - сказал Сарей.

Агентство «Анадолу» не смогло получить немедленных комментариев от властей Саудовской Аравии или коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по поводу заявлений повстанческой группы.

Напомним, что Йемен охвачен насилием с 2014 года, когда повстанцы-хуситы захватили большую часть страны, включая столицу Сана.

Конфликт обострился в 2015 году, когда Саудовская Аравия и ее союзники начали массированную воздушную кампанию в Йемене, направленную на сдерживание завоеваний хуситов.