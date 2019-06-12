Египет на грани банкротства

Хроническое неэффективное управление государственными финансами нынешней администрацией в Египте привело к тому, что за последние пять лет внешний долг вырос в пять раз, а государственный долг вырос в более чем два раза. Об этом в своей статье в Foreign Policy пишет бывший министр инвестиций Яхья Хамид.

«В настоящее время правительство выделяет 38 процентов всего своего бюджета просто на погашение процентов по непогашенному долгу. Добавьте кредиты и рассрочку, и более 58 процентов съедено», - пишет Хамид.

"Если текущая тенденция сохранится, Египет скоро обанкротится."

Критики обращают внимание на кредит МВФ в 2016 году, в рамках которого фонд предложил Египту 12 миллиардов долларов на сокращение государственного долга и контроль над инфляцией, что усугубляет экономические проблемы Египта.

Взамен Египет обязался принять меры жесткой экономии для восстановления экономического роста, и в апреле этого года министр финансов Египта объявил, что сократит субсидии на топливо на 40,5 процента и электроэнергию на 75 процентов в 2019-20 финансовом году.

Инфляция выросла после того, как власти приняли решение отпустить египетский фунт в свободное плавание в 2016 году, а казначейство приняло решение об увеличении государственных налоговых поступлений на 131 процент к 2022 году, что вынудило простых египтян бороться уже за самые базовые услуги.

Кризис затронул весьма большой сегмент общества. Недавний отчет Всемирного банка показал, что почти 60 процентов египтян являются бедными или уязвимыми.

Власти Египта безразличны к бедственному положению бедных людей в их стране или к укреплению гражданского общества. Стремясь продолжать привлекать иностранные инвестиции и будучи обеспокоены ущербом, который может иметь эта статья, они набросились на Хамида.

В 2016 году британские инвестиции в Египет достигли 30 миллиардов долларов. Тем не менее, даже эти инвестиции не приносят доход египетскому народу

Бывший египетский депутат Хатем Аззам заявил, что сделка British Petroleum в 2015 году, которая обеспечила иностранному инвестору 100% прибыли, а не традиционную долю в 20-30%, обошлась египетскому народу в 32 миллиарда долларов.

После публикации статьи проправительственный «Египет сегодня» обвинил Foreign Policy в том, что она стала платформой «Братьев-мусульман», а министр планирования Хала аль-Саид заявила, что статья содержит ложную информацию.