В Судане возобновятся переговоры между армией и оппозицией

Лидеры протеста в Судане согласились прекратить кампанию гражданского неповиновения, начатую после кровавого разгона демонстрантов, и возобновить переговоры с правящими генералами Судана, заявил во вторник эфиопский посредник.

Очевидный прорыв, который правящий военный совет еще не подтвердил, стал результатом того, что высокопоставленный американский дипломат готов начать миссию по оказанию давления на генералов, чтобы остановить подавление протестующих, требующих гражданского правления.

Выступая перед журналистами в Хартуме, эфиопский посланник Махмуд Дрир сказал, что Переходный военный совет (ПВС) также согласился освободить политических заключенных в качестве жеста доброй воли.

«Союз за свободы и перемены» согласился прекратить гражданское неповиновение с сегодняшнего дня», - сказал Дрир, который стал посредником после визита премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда на прошлой неделе.

«Обе стороны также согласились возобновить переговоры в ближайшее время» о передаче власти гражданской администрации, добавил он.

Само протестное движение заявило, что призывает людей «возобновить работу со среды» до дальнейшего уведомления, хотя и призывает людей оставаться готовыми для возможных дальнейших действий.

Это безусловно хорошая новость для Судана, оказавшегося на грани новой гражданской войны, но все эксперты отмечают, что переговоры в любом случае будут очень жесткими и пройдет немало времени, прежде чем обе стороны смогут договориться. Камнем преткновения остается главный вопрос — кто возглавит переходный совет, военные или гражданские?