Месут Озил в честь своей свадьбы поможет тысяче больных детей

Немецко-турецкий футболист Месут Озил, который на прошлой неделе сочетал себя узами брака с турецкой моделью Амине Гюльше, отметил свою свадьбу широким благотворительным жестом, призванным помочь больным детям.

Молодожены, на свадьбе которых в пятницу присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (он был свидетелем жениха), заплатят за операции для 1000 детей.

Озил решил отказаться от получения традиционных подарков и попросил гостей сделать пожертвование в благотворительный фонд, финансирующий операции для детей в развивающихся странах, которые страдают от ожогов, косолапости, расщелины губы и неба.

В 2014 году 30-летний полузащитник «Арсенала» пожертвовал свой приз на чемпионате мира 2014 года - примерно 240 000 фунтов стерлингов - на оплату операции 23 бразильским детям.

«Многие фанаты спрашивали меня, моих близких родственников и друзей о наших пожеланиях на завтрашнюю свадьбу», - написал футболист в социальной сети.

«Как профессиональный футболист, я нахожусь в удачном и привилегированном положении. Тем не менее, я приглашаю всех, кто хочет и может помочь, поддержать очень особенный проект, близкий нашему сердцу».

«Амине и я понесем расходы на операции 1000 нуждающихся детей».