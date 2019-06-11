Сирийских беженцев выселили из лагеря в Ливане после драки с местными

Десятки сирийских беженцев демонтировали свои палатки в лагере, в котором они жили в течение многих лет в восточной части Ливана, после того, как власти распорядились об их эвакуации после драки с местными жителями.

Жан Фахри, ливанский чиновник из Дейр-эль-Ахмара в долине Бекаа, заявил в воскресенье, что решение об эвакуации 90 палаток было принято, чтобы избежать дальнейших трений.

На прошлой неделе произошла драка между жителями лагеря и ливанскими пожарными, которые прибыли, чтобы потушить пожар. Более 30 сирийцев были арестованы, а неизвестные сожгли три палатки.

Самар Авад, 27-летний сириец, рассказал, что жители лагеря переезжают в новый район за много миль от прежнего, и там нет ни воды ни электричества.

Всего по оценкам в Ливане проживает от 1,5 до 2 миллионов беженцев, которые бежали из конфликта, разразившегося в 2011 году.

Местные политики регулярно обвиняют сирийских беженцев в экономических и других бедах Ливана, а правительство усилило давление, чтобы отправить их обратно