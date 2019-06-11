Посол США в Израиле не исключает аннексии Западного берега

Посол США в Израиле не исключает возможности для израильских властей аннексировать части оккупированного Западного берега - земли, которые палестинцы рассматривают основной для своего государства - в интервью, опубликованном в субботу в New York Times.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в преддверии апрельских выборов, что он планирует аннексировать еврейские поселения на Западном берегу, что должно вызвать широкое международное осуждение и усложнить мирные усилия.

В сообщении агентства Reuters говорится, что посол США Дэвид Фридман отказался сообщить, как Вашингтон отреагирует на аннексию, но отметил:

У нас действительно нет представления, пока мы не поймем, сколько, на каких условиях, почему это имеет смысл, почему это хорошо для Израиля, почему это хорошо для региона, почему это не создает больше проблем, чем решает. Это все, что мы хотим понять, и я не хочу заниматься предсказаниями.

Напомним, что Белый дом работает над сделкой о мире между Израилем и палестинцами. Сам президент Дональд Трамп назвал это «сделкой века», но детали пока не известны, во всяком случае официально.

В большинстве стран израильские поселения на Западном берегу, захваченном в результате войны 1967 года, считаются незаконными. Израиль оспаривает это, ссылаясь на исторические, политические и религиозные связи, а также на потребности безопасности.

Фридман сказал, что при определенных обстоятельствах «Израиль имеет право сохранить часть, но вряд ли весь Западный берег».

Неясно, какие территории на Западном берегу имел в виду Фридман и будет ли сдерживание Израиля частью мирного соглашения, предусматривающего обмен землями - идея, высказанная в ходе прошлых переговоров, - а не односторонний шаг, такой как аннексия.

Ожидалось, что план Трампа будет обнародован на экономической конференции в Бахрейне в этом месяце. Но досрочные выборы в Израиле, назначенные на 17 сентября, скорее всего, задержат обнародывание сделки.

Отвечая на интервью Фридмана, палестинский главный переговорщик Саиб Эрекат написал в Твиттере:

Их видение предполагает аннексию оккупированной территории, военное преступление по международному праву.

Палестинское руководство отказалось иметь дело с администрацией Трампа, поскольку она признала Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы хотят в качестве своей будущей столицы восточную часть города, захваченную Израилем во время войны 1967 года и аннексированную в ходе непризнанного за границей шага.

В марте Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, территорией, которую Израиль захватил у Сирии в ходе той же войны, а затем аннексировал.

Нетаньяху заявил Армейскому радио в апреле, что шаг Трампа по Голанам показал, что можно аннексировать поселения на Западном берегу «в рамках постепенного процесса, и я предпочитаю делать это с американским признанием».

Он добавил: «Я обсуждал вопрос о расширении суверенитета с американцами в течение последних шести месяцев».

Официальный представитель США, выступая на условиях анонимности, сказал: «Израиль не представил план односторонней аннексии Израилем какой-либо части Западного берега США, и это не обсуждается».