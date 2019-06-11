Бангладеш жалуется на Мьянму: они не хотят возвращать рохинджа

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в воскресенье заявил, что Мьянма не желает забирать обратно сотни тысяч мусульман рохинджа, которые бежали от преследования в 2017 году.

«Главная проблема - Мьянма, поскольку [правительство Мьянмы] не хочет забирать своих людей домой», - сказала Хасина на пресс-конференции в Дакке, посвященной недавним официальным поездкам в Японию, Саудовскую Аравию и Финляндию.

Хасина сказала, что она мобилизует поддержку для достойного возвращения преследуемых мусульман-рохинджа.

«Мы говорили с Индией, Китаем и Японией об этой проблеме, и они недвусмысленно заявили, что Мьянма должна вернуть народ рохинджа», - сказала она, добавив, что в следующем месяце она обсудит кризис с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ожидается, что Хасина посетит Китай в июле.

Напомним, что Бангладеш принимает более 1 миллиона мусульман-рохинджа, которых изгнали из их домов в северной бирманской провинции Аракан (Ракхайн).

Из них почти 750 000 пересекли границу после того, как армия Мьянмы начала репрессии в августе 2017 года. Дакка и Нейпьидо подписали соглашение о возвращении беженцев в ноябре 2017 года.

«Мьянма не хочет возвращать рохинджа», - сказала Хасина о двусторонних усилиях, которые ее правительство предприняло с Мьянмой для репатриации беженцев.

Хасина подняла этот вопрос со своим японским коллегой Синдзо Абэ во время встречи в Токио в конце мая и с лидерами исламских стран, которые выступали на саммите в Мекке в начале июня.