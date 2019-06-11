Оюба Титиева освободили

Хорошая новость пришла вчера из чеченского Аргуна, где отбывает наказание правозащитник Оюб Титиев. Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Титиева. Как сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на пресс-службу правозащитного центра "Мемориал", решение вступить в силу через 10 дней.

Заседание проходило на территории колонии в Аргуне, где Титиев отбывает наказание. На процесс, кроме адвокатов, никого не пустили. Коллеги Титиева, пресса и родственники ждали снаружи.

"Мы заявили ходатайство об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева. Нас поддержала прокуратура, администрация колонии. Они заявили, что Оюб характеризуется только с хорошей стороны, что они не видят никаких препятствий для УДО", - рассказала адвокат Титиева Марина Дубровина.

Поддержать правозащитника приехал журналист "Кавказского узла" Жалауди Гериев, который также был осужден за незаконное хранение наркотиков и освободился 30 мая.

Перед началом суда коллеги Титиева встретились с ним. По их словам, он чувствует себя нормально, жалоб у него нет.

Напомним, правозащитника Оюба Титиева арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги Титиева считают его дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников в республике.

Ранее Шалинский городской суд Чечни приговорил главу грозненского "Мемориала" к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении.