Йеменские беспилотники снова атаковали Саудовскую Аравию

Йеменские повстанцы-хуситы в воскресенье совершили новое нападение на аэропорт в Саудовской Аравии, используя беспилотники, заявил хуситский канал Аль-Масира ТВ.

Хуситы в прошлом месяце уже заявили о нескольких нападениях беспилотников на нефтяные объекты и аэропорты в Саудовской Аравии.

Нападения хуситских беспилотников на короткое время закрыли крупный нефтепровод в королевстве, а также предположительно были нацелены на военные объекты в аэропорту Наджран. Саудовская Аравия подтвердила нападения, но утверждала, что хуситы пытались нанести удар по гражданской инфраструктуре в аэропорту.

В аэропортах Ближнего Востока часто размещаются базы гражданской и военной авиации.

В воскресенье группа заявила, что она нанесла множество беспилотных ударов по аэропорту Джизана недалеко от границы с Йеменом.

По словам хуситов, атаки были направлены на бункеры саудовских беспилотников.

До сих пор не было подтверждения нападений со стороны Саудовской Аравии.

В конце мая Саудовская Аравия заявила, что сбила бомбовый беспилотник, пытавшийся поразить аэропорт Джизана, хотя ранее хуситы заявляли, что беспилотник был нацелен на военную инфраструктуру в аэропорту.

Хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о том, что их атаки направляются Ираном, вместо этого обвиняя Эр-Рияд в отказе от мирных инициатив в Йемене.