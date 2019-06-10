ОАЭ вакцинирует 71 миллион детей против полиомиелита в Пакистане

Более 71 миллиона пакистанских детей были привиты от полиомиелита в рамках кампании ОАЭ в Южной Азии, которая началась пять лет назад.

Около 407 миллионов капель вакцины против полиомиелита были даны детям в возрасте до пяти лет в Пакистане в период с 2014 по апрель этого года в рамках Эмиратской кампании против полиомиелита.

Эти цифры были обнародованы в минувшую субботу Программой помощи ОАЭ-Пакистан, совместной инициативой в области здравоохранения между странами, которая поддерживает усилия по искоренению этой болезни во всем мире.

Программа была запущена по указанию президента ОАЭ шейха Халифы и шейха Мухаммада бен Зеида, наследного принца Абу-Даби и заместителя верховного главнокомандующего вооруженными силами, в 2014 году.

До 2017 года в рамках кампании было введено 254,4 миллиона доз вакцин для 43 миллионов детей в Пакистане. В прошлом году охват был расширен, чтобы охватить еще 83 района в четырех провинциях, включая районы высокого риска, что помогло вакцинировать еще 34 миллиона детей.

Более 97 000 работников, включая врачей, медсестер, сотрудников службы безопасности и координационные группы, находятся на местах и ​​в настоящее время планируют дополнительные раунды кампании с июня по декабрь этого года.

Детей вакцинируют через стационарные группы по борьбе с полиомиелитом в медицинских центрах или бродячие бригады, предназначенные для охвата деревень. Группы по борьбе с полиомиелитом также посещают лагеря беженцев. Программа также организовала кампании в средствах массовой информации, чтобы побудить родителей делать прививки своим детям, а также обучила местный медицинский персонал делать такие прививки.

Кампания против полиомиелита проводится в сотрудничестве с армией Пакистана, ЮНИСЕФ, Всемирной организацией здравоохранения, Национальным институтом здравоохранения Пакистана, министерствами здравоохранения провинциальных правительств и Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

С 2011 года ОАЭ являются партнером миссии Фонда Билла и Мелинды Гейтс по ликвидации полиомиелита во всем мире.

Глобальная кампания была начата в 1988 году при международной поддержке. Сами ОАЭ были объявлены ​​свободными от полиомиелита в 1992 году.

Заболевание легко предотвращается с помощью простой вакцины, разработанной в 1955 году, и за полвека на Западе его почти полностью ликвидировали. Австралия была объявлена ​​свободной от полиомиелита в 1972 году, а Великобритания - в 1982 году.

В Пакистане число случаев полиомиелита сократилось с 306 в 2014 году до 12 в прошлом году.

По данным регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, число случаев полиомиелита в мире сократилось с 359 случаев в девяти странах в 2014 году до 33 случаев в 2018 году. Из них 12 случаев были в Пакистане, а оставшихся 21 случай в Афганистане.