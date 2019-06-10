Судан: столица превратилась в "пустыню"

По меньшей мере четыре человека были убиты в результате подавления суданскими силовиками акции протеста, начавшейся в воскресенье. По сообщениям очевидцев столица страны Хартум превратилась в пустыню.

Общественный транспорт едва функционировал, и большинство коммерческих банков, частных компаний и рынков были закрыты, хотя некоторые государственные банки и коммунальные службы были открыты.

Оппозиционные и протестные группы призвали рабочих оставаться дома после того, как силы безопасности штурмовали лагерь протеста в прошлый понедельник, убив десятки людей и нанеся сокрушительный удар по надеждам на мирный переход после свержения президента Омара аль-Башира в апреле.

После подавления жители Хартума в основном укрывались в закрытых помещениях, а улицы были пустынны. Силовики расчистили главные улицы Хартума от контрольно-пропускных пунктов, установленных демонстрантами.

Демонстранты, выступающие за демократию, уже несколько недель проводят кампанию по оказанию давления на правящий Переходный военный совет (ПВС), чтобы он передал власть гражданскому правительству.

В воскресенье демонстранты собрали шины, стволы деревьев и камни для строительства новых блокпостов в северном районе Бахари в Хартуме, сообщил агентству AFP неназванный свидетель, но полиция по охране общественного порядка быстро приехала и применила слезоточивый газ для разгона толпы.

«Почти на всех внутренних дорогах Бахари есть контрольно-пропускные пункты. Протестующие даже мешают жителям идти на работу», - рассказал свидетель.

По сообщениям Центрального комитета Суданских врачей, два человека погибли после того, как их избили и зарезали, а еще двоих человек застрелили. В убийстве обвиняются военизированные формирования.

В воскресенье силы безопасности арестовали ряд сотрудников аэропорта и сотрудников центрального банка Судана, сообщает агентство DPA со ссылкой на коллег задержанных.

После кровавого подавления в понедельник глава ПВС Абдуль Фаттах аль-Бурхан отменил все соглашения с оппозицией и призвал к проведению выборов в течение девяти месяцев.

Оппозиция отвергла планы ПВС. С тех пор прошло несколько попыток возобновить переговоры. В пятницу премьер-министр Эфиопии провел отдельные встречи с обеими сторонами в Хартуме.

«Армия, народ и политические силы должны действовать мужественно и ответственно, делая быстрые шаги по переходу к демократическому и согласованному транзитному периоду», - сказал эфиопский премьер-министр Абий в своем заявлении после встреч.

«Армия должна защищать безопасность страны, а ее народ и политические силы должны думать о будущем страны».

Но три члена оппозиционной делегации, которые встречались с эфиопским премьер-министром, были позже арестованы, сообщили их помощники в субботу.

Предполагается, что арест оппозиционных лидеров еще более усложнит усилия по примирению протестного движения и генералов.