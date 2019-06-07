Чечня и Ингушетия лидируют в России по приросту бизнеса в год

Самый большой прирост числа компаний в России в 2018 году зарегистрирован в Ингушетии и Чечне, сообщает РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно исследованию, в прошлом году в России было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний. Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза. И только в четырех регионах количество новых предприятий превысило число закрывшихся.

Самый большой прирост числа компаний зарегистрирован в Ингушетии: там открылось 615 предприятий, а закрылось 384. На втором месте по приросту компаний - Чечня, где открылось 657 предприятий, а закрылось 594.

В тоже время крайне негативный деловой климат отмечен в соседнем Дагестане, где открылось всего 990 предприятий, а прекратили свою деятельность более 5 тыс. компаний. По данным компании «СКБ Контур», Дагестан демонстрирует неблагоприятную картину и с точки зрения среднего периода «жизни» предприятий.