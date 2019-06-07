Мо Салах уменьшил исламофобию в Ливерпуле

В районе британского Ливерпуля существенно уменьшились показатели исламофобии и преступлений на почве ненависти, с тех пор, как египетский суперфутболист Мохаммед Салах стал играть за футбольный клуб «Ливерпуль».

Исследование, проведенное Лабораторией иммиграционной политики, аналитическим центром, информирующим правительства о проблемах миграции, показало, что количество преступлений на почве ненависти сократилось на 18,9 процента в графстве Мерсисайд, главным городом которого является Ливерпуль.

Исследование также изучило 15 миллионов твитов фанатов «Ливерпуля» и обнаружило, что уровень исламофобских твитов у них снизился вдвое, с 7,2 процента до 3,4 процента.

Исследование пришло к выводу, что на эти результаты повлияло растущее знакомство с Исламом и мусульманами в результате славы Мухаммада Салаха. Лаборатория назвала это «позитивным воздействием» и противопоставила его негативному образу Ислама, распространенному в британском обществе в целом.

Напомним, что Мохаммед Салах не только рекордный бомбардир с 32 голами в 38 играх английской Премьер-лиги 2017-18, он также является одним из наиболее заметных мусульманских игроков в Англии. Например, он известен своим совершением суджуда (земного поклона), когда он забивает гол — это особенность была включена в видеоигру FIFA 2019.

Футбольные успехи Салаха (и соответственно «Ливерпуля», выигравшего недавно Кубок европейских чемпионов) привели к тому, что фанаты уже распевают речевки, в которых обязуются принять Ислам, если Салах забьет еще несколько голов.

А с другой стороны, фанаты конкурирующих клубов выражают ненависть к Салаху в исламофобских выражениях, причем один фанат «Саутгемптона» заявил, что хотел бы принудительно накормить беконом Салаха, а другой сделал мем, чтобы показать его смертником. Так что снижение исламофобии в Ливерпуле "компенсируется" увеличением в других местах.

Без всяких иллюзий, такие вещи как русофилия «Челси» (после покупки клуба Романом Абрамовичем) или исламофилия «Ливерпуля» - целиком ситуативные вещи, живущие покуда клуб в выгоде. Впрочем, это касается всех "фобий" и "филий".