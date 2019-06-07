Палестинские министры тайно повысили себе зарплату

Палестинская общественность охвачена гневом из-за того, что министры Палестинской администрации втайне повышали себе зарплаты — на фоне все большего кризиса финансирования и ухудшающегося экономического положения Палестины.

В Интернет просочились документы, свидетельствующие о том, что в 2017 году президент Палестинской администрации Махмуд Аббас спокойно согласился увеличить месячную зарплату министров на 67 процентов с 3000 до 5000 долларов, а также повысить зарплату премьер-министра с 4000 до 6000 долларов.

По данным Associated Press, повышение было засекречено от общественности и одобрено Аббасом, отменяя закон 2004 года, который устанавливал зарплаты министрам. Об этом на условиях анонимности сообщили два высокопоставленных палестинских чиновника.

Откровение от анонимной онлайн-группы, известной как «Против течения», появилось, когда палестинское правительство столкнулось с отчаянным финансовым дефицитом.

Как заявил в четверг посланник Организации Объединенных Наций по израильско-палестинскому конфликту, представитель палестинского правительства пообещал приостановить тайное повышение зарплат на уровне министров.

Николай Младенов, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу, заявил в четверг, что говорил с недавно назначенным палестинским премьер-министром Мухаммадом Штайехом, который согласился отменить повышение зарплат.

«В то время, когда народ #Палестины борется с экономическими трудностями, когда зарплаты в Газе были сокращены, такие решения бросают вызов логике и справедливо раздражают людей», - написал Младенов в ответ на новости об увеличении зарплаты.

«Я разговаривал с @DrShtayyeh, который обязался немедленно прекратить эту практику и провести расследование».

Штайех, заменивший предшественника Рами Хамдалла в апреле, пока что не прокомментировал ситуацию официально.

Ранее премьер-министр заявил, что в последние месяцы ПА была вынуждена занимать деньги у банков, и что Аббас призвал к обеспечению финансовой безопасности во время арабских и исламских саммитов в Мекке в Саудовской Аравии.

Палестинцы, комментирующие страницу «Против течения» в Facebook, выразили возмущение по поводу сообщений о повышении.

«Все эти министры, какую службу они оказывают людям в любом случае? Это просто почетные роли», - написал Субхи аль-Хамдани.

В последние месяцы Палестинская администрация была вынуждена вдвое сократить заработную плату многих сотрудников из-за продолжающегося финансового конфликта с Израилем.

Израиль вычитает около 10 миллионов долларов в месяц из налогов, которые он собирает от имени ПА, и говорит, что эти деньги соответствуют выплатам семьям заключенных в израильских тюрьмах, в том числе тем, кто совершил нападения.

Израиль рассматривает такие выплаты в качестве вознаграждения за нападения на своих граждан, но палестинцы утверждают, что они являются жизненно важной цепью для семей, которые часто теряют своего кормильца. Они также обвиняют Израиль в произвольных арестах.

Аббас отреагировал на этот шаг Израиля, отказавшись принять какие-либо налоговые поступления, которые составляют более половины бюджета его правительства.

Кроме того свою помощь — сотни миллионам долларов — сократили и США.