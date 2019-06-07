Африканский союз приостановил членство Судана в своих рядах

Африканский союз приостановил членство Судана в этом блоке после жестокого армейского подавления протестующих в понедельник, когда погибли десятки людей.

«Совет мира и безопасности АС немедленно приостановил участие Республики Судан во всех мероприятиях АС до фактического создания Временного органа под руководством гражданских лиц, как единственного способа разрешить Судану выйти из нынешнего кризиса» - сообщил этот пан-африканский орган в официальном твиттере.

Но если африканские соседи осудили военных правителей Судана, то есть одна страна, для которой поддержка всех возможных диктаторов, тиранов и просто каннибалов стало уже постоянной чертой внешней политики.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов назвал протестующих в Хартуме «экстремистами» и «провокаторами», и выразил поддержку действиям суданских силовиков.

«Естественно, для этого вам нужно навязать порядок, и вам нужно бороться с экстремистами и провокаторами, которые не хотят стабилизации ситуации», - сказал он, согласно Reuters.

«Такова ситуация сейчас, но мы против любого внешнего вмешательства, навязывания чего-либо суданцам».

На стороне суданских военных также находятся вечные контрреволюционеры региона — Саудовская Аравия и ОАЭ.

Между тем, суданские исламисты осудили действия военных. Лидер «Братьев-мусульман» в Судане Авдалла Хасан Сайед Ахмад назвал нападение силовиков на протестующих, устроивших мирную сидячую забастовку, повторением массового убийства на площади Рабиа аль-Адавия в Каире в 2013 году.

Выступая на арабском новостном сайте Arabi 21, Ахмад назвал инцидент в Хартуме особенно «уродливым», так как он произошел в праздник Ид аль-Фитр, добавив, что он требует осуждения «самым решительным образом».

Он также обвинил военный совет, которому в настоящее время принадлежит власть, в том, что ему дали зеленый свет Саудовская Аравия, ОАЭ и Египеи, указав, что они, возможно, повлияли на неспособность ООН принять резолюцию против насилия, охватившего столицу Судана.