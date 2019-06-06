Официальный сатанизм в России

Исраэль Шамир, известный израильско-российский публицист антисионистских взглядов со ссылкой на "надежный источник" сообщил своим читателям об официальном назначении советником министра обороны России Сергея Шойгу одиозного "эксперта" антиисламских, ультрасионистских и милитаристских взглядов Евгения Сатановского (на фото).

"Евгений Сатановский, ультра-сионист, постоянный комментатор в шоу своего племянника Соловьева, глава про-израильского мозгового центра (think tank), бывший руководитель русской еврейской сионистской организации, был назначен советником Сергея Шойгу. Назначение было сделано по указанию Кремля и немало удивило минобороны.

Это сочетается с приближающейся трехсторонней встречей Патрушева-Болтона-израильского советника в Иерусалиме, и может сигнализировать о желании одной из башен Кремля взять курс на сближение с Израилем - за счет Сирии и Ирана, на фоне продолжающегося русского невмешательства в израильские налеты на Сирию", - написал Шамир. При этом на вопросы читателей о степени достоверности этой новости он ответил, что готов заключить "пари на бутылку лучшего полугара".

В любой стране с открытой политической системой и институтом публичной репутации и общественного мнения назначение человека со взглядами Сатановского советником главы военного ведомства, безусловно, вызвало бы скандал. Даже в Израиле в свое время назначение министром обороны подобного ястреба, тоже "русского сиониста" Авигдора Либермана сопровождалось скандалом. И это при том, что за ним не числится такого количества и столь одиозных выпадов в адрес тех или иных стран (от мусульманских до западных), как за Сатановским.

Однако рискнем предположить, что в России даже подтверждение назначения Сатановского на эту должность никакого скандала не вызовет. Причины понятны - в отличие от западных стран или от полузападного Израиля общественное мнение и репутация в ней не имеют никакого значения, а все подобные решения принимаются произвольно властью. Отношение же власти к Сатановскому должно быть понятно хотя бы потому, что он годами не слезает с экранов кремле-видения, поучая жизни не только несчастных зрителей, но и различных политиков, которые с почтением слушают его изречения в студии словно обитатели синагоги своего раввина.

Да и в конце концов, у кого кроме крайне наивных и столь же неадекватных "патриотов" православного или мусульманского происхождения могли быть хоть какие-то иллюзии относительно истинного отношения Кремля к Израилю? То, что РФ и Израиль это два сообщающихся сосуда одного "русского мира", он же "русско-еврейский" мир, понятно уже давно, как и то, что в самом Израиле именно этот мир является оплотом наиболее махровых ультрасионистских сил, которые сами израильтяне давно открыто обвиняют в фашизме. Не будь это так, Нетаньяху перед выборами не приезжал бы за поддержкой Путина, равно как и последний не опирался бы на поддержку соответствующих кругов, чьими глашатаями являются Сатановский, Соловьев и Ко.