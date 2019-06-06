Куда исчезают таджики в России?

Каримджон Ёров, защитник прав трудовых мигрантов в России, оказывает содействие родным почти 20 пропавших без вести таджикистанцев, которые заявляют о том, что их близкие вот уже как год-два исчезли "в никуда" после их вызова или задержания в полиции. Российские власти в ответ на такие обращения или заявляют, что "вопрос будет рассмотрен", либо категорически отрицают факты задержания "исчезнувших" мигрантов.

Мирзо Зарифов, житель района Хамадони Хатлонской области, разыскивает с 2017 года двух своих братьев. 37- летний Усмон Зарифов и 29-летний Бобохалил Саъдулло были задержаны 13 и 14 июня 2017 года в районе "Парка Солнцево" города Москвы. Через два дня после задержания братьев были опрошены по запросу российских властей их родственники в районе Хамадони, но больше никаких сведений о судьбе задержанных не имеется. Российские власти, как и таджикские, заявляют, что им ничего неизвестно о задержании.

Два года тщетных поисков

Мирзо Зарифов, который в то время находился в Таджикистане, выехал по месту проживания своих братьев в Москве. За два года поисков у него скопилась огромная пачка ответов и писем, которые на его запросы давали различные российские и таджикские ведомства. В ответах сплошной «пинг-понг» - одно ведомство ссылается на другое и так далее.

Например, 13 апреля 2018 года Федеральная служба безопасности России сообщила Зарифову о том, что два его заявления ими рассмотрено, и было направлено для рассмотрения в Управление внутренних дел города Москвы. До настоящего времени ответа из УВД Зарифов не получил, однако на другое свое заявление он получил ответ из московской прокуратуры, что два его брата в полицию не доставлялись.

Мирзо Зарифов говорит, что десятки находившихся в момент задержания рядом с его братьями людей видели, как полиция задержала их. Он, ссылаясь на рассказы очевидцев, сказал, что во время задержания его братья работали на стройке и те люди, которые задерживали Усмона и Бобохалила, были в полицейской форме.

«Из аэропорта и железнодорожных вокзалов нам ответили, что мои братья территорию России не покидали. Но если они не выезжали за пределы России, то где они могут быть? Или почему через два дня после задержания моих братьев к нам домой в район Хамадони пришли сотрудники МВД Таджикистана, которые опросили всех родных по поводу братьев и сказали, что те задержаны?», - недоумевает собеседник.

В МВД и в посольстве Таджикистана в России Радио Озоди сказали, что таких заявлений у них много и по каждому отдельному случаю проводится проверка. В части пропавших двух братьев ясного ответа в письменном виде мы не получили.

"Это уже тенденция"

Каримджон Ёров, который оказывает содействие Мирзо Зарифову в поисках его братьев, говорит, что "исчезновение" мигрантов превращается в последнее время в тенденцию. За последний год к нему обратились почти 20 человек с заявлениями о том, что их родные пропали после вызова в полицию или после задержания их сотрудниками полиции.

«Больше всего таких случаев происходит в городах Московской области. Власти отвечают, что мы не задерживали или говорят, что после допроса задержанные были отпущены. Некоторые из них сообщают о себе из тюрьмы, но от других вообще нет никаких вестей. В последнее время появились слухи, что якобы ФСБ имеет специальные тюрьмы, куда доставляются иностранные граждане, подозреваемые за связь с террористическими организациями», - говорит Ёров.

По мнению юристов, власти не используют все механизмы для того, чтобы найти исчезнувших трудовых мигрантов в России. В представительстве министерства труда, миграции и занятости населения РТ в РФ говорят, что ежемесячно получают по три-четыре заявления о пропавших мигрантах. Родственники пропавших людей просят Представительство помочь им в розыске близких.

В тюрьмах и моргах

Иброхим Ахмади, пресс-секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России, сказал, что в прошлом году ими было разыскано более 30 трудовых мигрантов.

«Некоторые были обнаружены в тюрьмах, часть других - в морге. Были и такие, которые создали новые семьи в России или же обиделись на своих близких и поэтому ничего не сообщали о себе. Тех, которых отправили за решетку, сами не захотели выйти на связь со своими родными. Когда мы получаем запрос от граждан, то прежде всего официально обращаемся в розыскное бюро министерства внутренних дел. Если разыскиваемый нами человек находится в тюрьме или обнаруживается его труп, то они предупреждают нас. И если выехал за пределы России, то тоже сообщают», - рассказал нам Ахмади.

Однако в большинстве случаев, по словам Ахмади, обнаруживаются трупы, при которых вообще нет никаких документов и их личность так и остается неустановленной. В некоторых российских городах есть кладбища, на которых хоронят "безымянных" людей. Но родные пропавших без вести верят, что их близкие живы и когда-нибудь дадут о себе знать.