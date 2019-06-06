Таджикистанцу дали 17 лет за цитирование "экстремистских хадисов"

В столице Таджикистан суд приговорил к17 годам заключения 27-летнего жителя района Рудаки Алиджона Ашурова по обвинениям в экстремизме. Об этом сообщает «Ахбор».

Ашурова признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Таджикистана, но в основном обвинение строилось на статьях «Наемничество» и «Сотрудничество с запрещенными экстремистскими группировками», рассказал изданию один из участников процесса. Приговор был вынесен 31 мая.

Сторона обвинения считает, что Ашуров собирался ехать на войну в Сирию сам и отправлял туда соотечественников, а также помогал финансировать террористические группировки. На суде прокурор ссылался на религиоведческую экспертизу Госкомитета религии, которая установила, что подсудимый ранее цитировал... «экстремистские хадисы».

Видимо «экстремистские хадисы» это новое слово таджикских чиновников в науке хадисоведения (ильм уль-хадис). Не ровен час, и дождемся, когда эти же люди уже будут прямо говорить об «экстремистских аятах Корана».

Между тем, почти все обвинительное заключение было построено на признании Ашурова и показаниях других свидетелей. Однако, во время суда свидетели отказались от своих слов, заявив, что они оговорили Ашурова под пытками или угрозами пыток. Однако суд не принял это во внимание и вынес обвинительный приговор.

Ранее родственники и адвокат осужденного заявляли, что сотрудники правоохранительных органов пытали его, чтобы выбить из него признательные показания. Ашуров рассказал, что милиционеры грозились посадить его родителей и изнасиловать его мать и жену, а самому ему угрожали изнасилованием резиновой палкой. Кроме того, к его рукам привязывали провода и пропускали по ним электрический ток.

Родственники Ашурова обратились в Независимый центр по защите прав человека, в Генпрокуратуру, МВД и к президенту Таджикистана с жалобой на пытки и незаконное уголовное преследование. МВД в ответ заявило, что две экспертизы, проведенные в Национальном медицинском центре, не выявили на теле Ашурова никаких травм.

Сам Алиджон Ашуров работал парикмахером в Санкт-Петербурге. 28 декабря 2018 года его задержали работники ФСБ и провели обыски по месту работы и жительства. Позже ему объявили, что по требованию Таджикистана он вместе с семьей выдворяется из России. По прилету в Душанбе он сразу же был задержан сотрудниками правоохранительных органов.