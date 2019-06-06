Киргизское село Орок: межнациональный конфликт после праздничного намаза

В киргизском селе Орок в ходе массовых беспорядков после праздничного намаза были повреждены 15 домов. Об этом 5 июня сообщило издание АкиPress.

Представитель пресс-службы ГУВД Чуйской области Назира Имангазиева заявила, что в домах были разбиты стекла. Кроме того, участники беспорядков подожгли один сеновал. Милиционеры задержали около 25-30 участников погромов.

По информации издания Turmush, конфликт начался около мечети. Там после намаза встретились двое молодых людей, которые зимой поссорились с привлечением милиции (но потом примирились). Сейчас они снова вспомнили тот случай и поспорили, кто из них первым написал заявление в милицию. Вскоре перепалка переросла в драку. К одному из молодых людей присоединился друг, и они вдвоем избили оппонента. В итоге эта драка стала причиной массового конфликта с межнациональным оттенком — жертвами погрома стали в основном турки-ахыска (турки-месхетинцы), проживающие в Кыргызстане с тех пор, как их туда депортировали советские власти.

Всего милиция 5 июня задержала 31 человека. 24 из них были освобождены вечером того же дня. Среди оставшихся под стражей был местный депутат Кылыч Боркоев, которого считали одним из организаторов погрома. В 4:30 6 июня оставшиеся задержанные были отпущены на свободу. Издание 24.Kg уточняет, что один человек остался под стражей. Меру пресечения для него определит суд.

На место событий прибыли весь личный состав ГУВД Чуйской области и глава МВД Киргизии Кашкар Джунушалиев. Полпред Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов сначала заявил, что готов давать комментарии только одному из телеканалов. Затем он сказал, что лицо одной из окруживших его журналисток ему не нравится, потому он не будет говорить больше ни с кем. Вечером выяснилось, что оба молодых человека, с ссоры которых начались беспорядки, находятся в больнице. Милиции удалось предотвратить приезд в Орок жителей соседнего села Жаны-Жер, которые хотели помочь одной из сторон конфликта. Мэр Бишкека Азиз Суракматов провел заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности и правопорядка. Он заявил, что любые попытки перенести беспорядки в столицу будут жестко пресекаться. На ночь въезд в Орок был перекрыт.

Сегодня в местной мечети должно пройти собрание с целью урегулирования конфликта. В нем примут участие милиционеры, чиновники и представители задействованных в беспорядках этнических групп.

В общем, печально наблюдать как в день одного из двух величайших праздников в Исламе, когда мусульмане должны поздравлять друг друга и давать другу другу садака, практически на равном месте развернулся конфликт между двумя мусульманскими народами.