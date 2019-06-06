Сирийские арабы продолжат сопротивление против РПК — Al-Monitor

Граффити, осуждающие Сирийские демократические силы (СДС) покрывают стены Шухайля, арабского города в провинции Дейр-эз-Зор, в окружении золотистых полей возле извилистой реки Евфрат. Так, едва ли не поэтически, начинает свой репортаж из сирийского Дейр-эз-Зора журналистка Al-Monitor Шелли Киттельсон. Здесь мы представляем пересказ ее репортажа.

Недели арабских протестов против «курдского» контроля в основном стихли во время Рамадана, но, как ожидается, они возобновятся после окончания священного месяца. Смертельные инциденты в начале мая создали весьма напряженную атмосферу. Жители опасаются говорить со СМИ и отказываются давать свои настоящие имена, ссылаясь на страх быть убитым или арестованным.

Река в основном разделяет провинцию на восток и запад. Во время визита Киттельсон 20 мая автоцистерны с нефтью были припаркованы вдоль контролируемой режимом западной стороны, в то время как лодка бороздила реку, «крадя нашу нефть», как выразился молодой местный житель.

Он утверждал, что дизельное топливо в Шухайле в три раза дороже, чем на курдском севере, несмотря на близость ключевых нефтяных месторождений, и что такое взвинчивание цен является лишь одним из многих способов, которыми поддерживаемые США СДС приводят местных жителей в отчаяние. (Однако были сообщения о том, что возглавляемые США войска коалиции и силы СДС обстреливали паромы асадитского режима, перевозящие нефть из района Шухайля.)

Вооруженные подростки на небольших СДС вдоль реки наблюдают за трансграничной торговлей. По словам местных жителей, это в основном местные арабы, которые изо всех сил пытаются выжить после долгих лет войны, и, как это происходит в провинции Ракка, они стали жертвами коалиции.

Шухайль когда-то считался оплотом фракций Аль-Каиды*, пока ИГИЛ* не захватило этот район и не взяло под свой контроль в середине 2014 года. В период с сентября 2017 года по начало 2019 года СДС при поддержке авиаударов международной коалиции захватили удерживаемые ИГИЛ районы, простирающиеся от восточного Дейр-эз-Зора до иракской границы. В боях приняли участие многие местные арабы, в том числе бывшие бойцы оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА).

Бывший руководитель ССА из Шухайля, который сейчас ведет себя сдержанно и просил не называть его имени, рассказал, что в городе мало кто поддерживает ИГИЛ, Аль-Каиду или связанную с ними экстремистскую идеологию.

«Некоторые поддерживают, - сказал он, - но это не оправдывает то, что делает [СДС]. 70-летний мужчина был убит. Четверо молодых людей, которые боролись с ИГИЛ в рядах СДС, и двое мирных жителей тоже были [убиты]. Почему?»

Родственники мужчин, погибших в результате таинственного рейда 9 мая, договорились встретиться 20 мая с корреспонденткой Al- в доме пользующегося доверием местного жителя.

Некоторые из убитых молодых людей, сражались вместе с СДС во время битвы за Багуз в марте, после того как местные арабские вооруженные группы противников ИГИЛ оказались в кризисе из-за отсутствия финансовой поддержки. Семьи погибших во время рейда обвинили возглавляемые курдами СДС в их смерти. Некоторые СМИ утверждали, что за атакой стоял спецназ США.

В любом случае, рейд начался около 1:30 утра.

«Мой 18-летний сын, Хаиль Салех аль-Фарадж, услышал голоса и пошел на крышу дома, чтобы проверить. Боевики убили его ... а затем ворвались в его дом », - сказал пожилой мужчина, прибывший на встречу на мотоцикле. Его лицо и слова были отмечены горем.

«Мой 15-летний сын услышал шум и крик жены своего брата и пошел ей на помощь. Его подстрелили в ногу», - добавил он. Затем, по сообщениям, нападавшие пошли в дом на другой улице и застрелили человека.

«После этой стрельбы нас окружили машины, и они стали кричать через громкоговорители, чтобы гражданские лица покинули свои дома и сдались», - сказал пожилой человек.

Молодой человек на собрании тоже рассказал: «СДС убили моего отца и двух братьев», хотя эти подростки сражались в прошлом в рядах СДС.

Он показал фотографию трупа одного брата. «Они взяли телефоны моих братьев, деньги, все», - сказал он.

Абсолютно все отрицали, что жертвы имели какое-либо отношение к ИГИЛ.

«Наша деревня много раз подвергалась набегам со стороны СДС и коалиционных сил в поисках боевиков ИГИЛ», - заявил молодой человек. «Они пробираются в деревню, убивая любого снаружи или того, кто откроет дверь».

Он рассказал, что многие молодые люди в деревне завербованы в СДС и неоднократно подвергались нападениям со стороны боевиков ИГИЛ, поэтому они изначально думали, что это именно ИГИЛ стоит за рейдом 9 мая. Он добавил с горечью и страхом: «СДС подделали доклады коалиционным силам о том, что в этой деревне есть ячейки ИГИЛ. Они могут напасть на нас в любое время».

Местные арабы от 15 лет, которые сражались в битве за Багуз, заявили на встрече с Al-Monitor, что некоторые командиры СДС были курдами из Турции, которые не говорили по-арабски, в то время как большинство людей на фронте, участвовавших в настоящей битве, были местные, обедневшие арабы.

После того злополучного рейда прошла встреча между СДС и доминирующим племенем Угидат, в попытке разрядить напряженность. Встреча состоялась на нефтяном месторождении Аль-Омар, где размещены войска международной коалиции.

На этой встрече «[СДС] сказали нам, что протесты запрещены», - сказал один из молодых людей, добавив: «Мы не можем ничего сказать против них. Они правят страхом».

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