Сирийский режим убил 10 мирных жителей, отмечавших Ид аль-Фитр

Авиаудары и артиллерийские обстрелы силами асадитского режима убили 10 мирных жителей на северо-западе Сирии в среду, когда жители отмечали праздник Ид аль-Фитр, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

Среди шести человек, погибших в результате ударов режима в городе Кафр-Авейд в провинции Идлиб, были двое детей, сообщает СОПЧ.

Родные погибших собрались на городском кладбище в среду днем, ожидая когда экскаватор выроет в земле большую яму.

По словам фотографа AFP, разбросанные останки одного из детей были помещены в картонную коробку перед захоронением.

Труп другого был покрыт вышитой синей простыней.

Еще один мирный житель погиб в результате обстрела асадитами в северной части Хамы.

По словам СОПЧ, авиаудары режима также задели мотоцикл в городе Маарет аль-Нуман, в результате чего погибли женщина и двое ее детей.

По данным обсерватории в результате обстрела провинции Идлиб и соседних районов с конца апреля погибло более 300 человек.

По данным ООН, в одном только мае этого года было перемещено около 270 000 человек.

По данным гуманитарного офиса ООН, в результате последней эскалации пострадало 24 медицинских учреждения и 35 школ.

Аналитики прогнозируют, что Башар Асад и его союзники продолжат наносить удары по этому району, но вряд ли решается на серьезный штурм, способный привести к хаосу на границах Турции.