В Пакистане за шпионаж казнили отставного генерала

Пакистанские военные приговорили одного армейского офицера к смертной казни, а другого - к 14 годам "строгого заключения" за шпионаж и утечку секретной информации иностранным шпионским агентствам.

Также на прошлой неделе был приговорен к смерти за шпионаж один гражданский врач.

Командующий пакистанской армии Камар Джавед Баджва (на фото) подтвердил смертные приговоры отставному бригадному генералу Радже Ризвану и Васиму Акраму, врачу, работающему в «чувствительной организации», говорится в заявлении военного крыла СМИ.

Второй офицер, генерал-лейтенант Джавед Икбал, был заключен в тюрьму на 14 лет.

Трое мужчин предстали перед судом на основании Закона о пакистанской армии и Закона о служебной тайне, говорится в заявлении.

Пакистанские военные редко раскрывают такие факты, хотя и говорят, что процесс подотчетности в армии является серьезным.

Информация об аресте и судебном разбирательстве в отношении двух офицеров была раскрыта военными в начале этого года.

«Оба являются отдельными случаями, которые не имеют никакой связи друг с другом», - заявил генеральный секретарь генерал-майор Асиф Гафур на брифинге в штабе военных в северном городе Равалпинди в феврале.

«Сети как таковой нет», - добавил он. «Пожалуйста, имейте в виду, что если мы смогли их найти и выявить проблему, то это успех».

Мощные вооруженные силы Пакистана правили страной примерно половину его 71-летней истории.

В громком шпионском деле в 2017 году армия приговорила индийского военно-морского офицера Кулбхушана Джадхава к смертной казни за шпионаж и организацию нападений с применением оружия и бомб, направленных против мирных жителей и сил безопасности.

По данным правозащитной группы Amnesty International, Пакистан входит в число стран, лидирующих по совершению смертной казни.

По меньшей мере, 14 заключенных были казнены и более 250 приговорены к смертной казни в стране в прошлом году, говорится в опубликованном в апреле годовом отчете правозащитников.