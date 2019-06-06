Суданская оппозиция отвергает переговоры с армией

Суданские лидеры протеста в среду отклонили предложение правящего военного совета о переговорах и потребовали правосудия в связи с репрессиями, которые, по словам врачей, привели к гибели 108 человек.

Напомним, что в понедельник суданские силовики жестоко разогнали митинг протеста.

За подавлением протестов в значительной степени стоят Силы быстрого реагирования, военизированные формирования, которые, как считается, берут свое начало в ополчении «джанджавид».

«Джанджавид» стали печально известны во время 16-летнего конфликта в Дарфуре, в ходе которого они совершили множество военных преступлений..

Центральный комитет суданских врачей, близкий к протестному движению, заявил в среду, что по крайней мере 108 человек были убиты в ходе разгона, и что только из Нила были выловлены 40 мертвых тел.

Больницы в Хартуме заявляют об огромном количестве раненых.

«Ситуация очень сложная. В большинство больниц поступило больше раненым, чем они способны принять», - сказал AFP врач, работающий в двух городских больницах.

«Существует нехватка медицинского персонала, нехватка крови, и трудно сделать операцию, потому что некоторые операции могут быть сделаны только в определенных больницах», сказал доктор, который попросил не называть его имени.

«Среди раненых все еще есть люди в тяжелом состоянии, и я ожидаю, что число погибших возрастет».

Суданский союз врачей обвинил силы безопасности в нападениях на больницы и персонал по всей стране и заявил, что некоторые женщины были изнасилованы в одном из районов столицы.

В среду генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, возглавляющий военный совет, заявил, что после разгона соглашение между армией и протестующими было расторгнуто, и в течение девяти месяцев состоятся выборы. Но этот план отвергли демонстранты.

Однако в среду также Бурхан сказал, что «члены военного совета по прежнему готовы для ведения переговоров без каких-либо ограничений». Это предложение лидеры протеста тоже быстро отклонили.

«Суданский народ закрыт для переговоров», - сказал Амджад Фарид, представитель Суданской ассоциации профессионалов (СПА), стоящей во главе протестов.

«Суданский народ не открыт для этого ПВС (Переходного военного совета), который убивает людей, и нам нужны справедливость и ответственность, прежде чем говорить о каком-либо политическом процессе», - сказал он AFP.

Фарид сказал, что как СПА, так и зонтичная группа протеста, Союз за свободу и перемены, «продолжат использовать все ненасильственные инструменты и гражданское неповиновение в противодействии ПВС».

Отказ последовал после того, как командующий суданскими военизированными формированиями, обвиняемый в проведении смертоносных репрессий, настаивал на том, что стране не позволят скатиться в «хаос».

«Мы не допустим хаоса ... мы должны навязать власть государству с помощью закона», - заявил Мохамеду Хамдан Дагало, заместитель главы военного совета, в своем выступлении по телевидению.

Далгало, известный как Химедити, возглавляет Силы быстрого реагирования (RSF), которые, по словам протестующих, несут ответственность за «кровавую бойню».

Между тем, лидеры протеста призвали своих сторонников принять участие в "полном гражданском неповиновении", чтобы свергнуть военный совет.

В среду сотни жителей северного Хартума перекрыли улицы камнями и молча ждали силовиков, их сейчас особенно много в связи с праздником Ид аль-Фитр, сообщил AFP свидетель.

В среду вечером Организация Объединенных Наций заявила, что она перемещает часть своего персонала из Хартума, в то время как Великобритания предупредила своих граждан воздержаться от поездок в Хартум, и решила вывести лишний персонал из своего посольства.

И все же Совет Безопасности ООН не смог принять решение, осуждающее убийства мирных жителей и призывающее военных и протестующих к совместной работе, так как эта нота была заблокирована Китаем, при поддержки России.