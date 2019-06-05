Праздничный рекорд украинских мусульман — на молитву собралось небывалое количество людей

Украинская мусульманская ассоциация «Альраид» сообщает, что нынешний праздник Ид аль-Фитр стал рекордным по количеству собравшихся на праздничную молитву мусульман, по крайней мере в исламских культурных центрах (ИКЦ) самого «Альраида».

Верующие заполонили не только помещения мечетей, не только двор вокруг киевского ИКЦ, но и часть улицы у ворот.

Как сообщает официальный сайт ассоциации в Киеве на праздничную молитву пришло более 4000 мусульман! Точнее сказать сложно, поскольку люди становились на молитву в каждом уголке и теснились как могли. Волонтеры были вынуждены были срочно искать дополнительные ковры или хоть что-то, что можно постелить на землю. Говорят, было до 5000 человек.

В ИКЦ Одессы было более 700 верующих, и тоже немало детей. В ИКЦ Харькова сумели разместить более тысячи человек, а в Виннице молящихся было столько, что не все смогли совершить молитву в один заход — тем, кто не поместился, пришлось молиться «во вторую смену». В сумском ИКЦ также рекорд: более 500 верующих одновременно там еще не собирались никогда. В Запорожье на праздничную молитву пришло около 700 мусульман. Была устроена специальная программа для женщин, а дети получили подарки и смогли принять участие в викторине. На праздничную молитву в ИКЦ Днепра пришло более 600 человек.

Объясняют это несколькими факторами — во-первых, в этом году почти все мусульмане отмечали праздник в один день, во-вторых, завершение Рамадана пришлось на конец учебного года, и студенты украинских вузов не успели разъехаться на каникулы, да и большинство детей еще не на отдыхе после школы, поэтому многие сопровождали родителей на праздничную молитву.