ЕСПЧ присудил около 1,6 млн евро семьям пропавших жителей Чечни и Ингушетии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Российскую Федерацию выплатить более 1,64 миллиона евро родственникам 20 жителей Чечни и Ингушетии, которые пропали в начале 2000-х годов в ходе спецопераций российских силовиков. Об этом говорится в трех решениях ЕСПЧ, вынесенных 4 июня.

Всего жалоб было десять, и как сообщает издание Кавказ.Реалии, пятью случаями занималась организация "Правовая инициатива".

Похищения произошли в 2002-2006 гг. говорит юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова. "Дел пять, но потерпевших - шесть. Мы подавали жалобы, в том числе, объединенные, когда двух человек, например, из соседних дворов, забирали вместе. В таких случаях подается одна жалоба на двоих, потому что обстоятельства их исчезновения аналогичные и расследование велось совместное", - пояснила Гнездилова.

По всем пяти делам "Правовой инициативы" ЕСПЧ обязал российские власти выплатить компенсации семьям исчезнувших в размере 80 тыс. евро. В еще одном деле, которое также рассматривалось в ЕСПЧ, его вела организация "Матери Чечни", компенсация составила 70 тыс. евро. В еще четырех делах по Чечне, от других правозащитных организаций всем также присудили по 80 тыс. евро компенсации.

По словам правозащитницы, десять дел из Чечни были рассмотрены "пакетом", так как ЕСПЧ часто выносит решения по нескольким жалобам сразу, если они касаются похожих событий: "Здесь хоть и были задержания в разные даты, но у них был один контекст - военнослужащие задерживают человека, а потом говорят, что ничего не знают о его судьбе, отказываются расследовать его исчезновение. В возбуждении уголовных дел отказывают, никого не привлекают к ответственности, судьба похищенных остается неизвестной. Суд объединяет такие дела не только из Чечни, но и из других регионов России".

Суд постановил, что заявители должны получить 1,47 миллиона евро в качестве компенсации морального вреда и еще 170 тысяч евро как компенсацию материального вреда.

Суд посчитал, что в отношении заявителей нарушили несколько статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека: право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность и право на эффективные средства правовой защиты.