Зов долга «Белых касок»: топовую видеоигру обвинили в русофобии

В трейлере очередной видеоигры из популярной франшизы Call of Duty («Зов долга») были замечены члены знаменитой группы сирийской гражданской обороны, известные как «Белые каски».

Строго говоря, действие новой игры происходит в вымышленной стране, но одного взгляда достаточно, чтобы понять, что эта Сирия.

В одной из сцен было показано, как «Белые каски» убирают мусор из здания, пораженного российскими авиаударами, чтобы помощь поисково-спасательным командам.

В другой сцене они на носилках несут раненых в безопасное место. В общем и то и другое мы часто можем увидеть в новостях.

Удивительно (хотя ладно, чему тут удивляться), но на трейлер игры пожаловался корреспондент «России 24» Георгий Подгорный, усмотревший в игре американскую пропаганду и русофобию. По мнению Подгорного, русские показаны в игре опасными и агрессивными. Подгорный называет это провокацией с целью скомпрометировать российские войска, оказывающие помощь сирийским вооруженным силам. Политолог Геворг Мирзаян, комментарий у которого взял телеканал, заявил, что ему известно о связях Минобороны США с Голливудом и разработчиками компьютерных игр. При этом дизайнер игры Тейлор Куросаки, отрывок из интервью которого был включен в сюжет, сказал, что в игре будут как плохие и хорошие американцы, так и плохие и хорошие русские.

Это не первый раз за последние несколько месяцев, когда российская пропагандистская машина жалуется на русофобию в топовых видеоиграх. В феврале тоже на России 24 обсуждали «русофобию» в игре Metro Exodus от украинских разработчиков. К слову значительная часть Metro Exodus происходит на территории пост-апокалиптического Казахстана, где группировка так называемых «Нефтяников», состоящая из бывших военных, моряков и работников «СварогНефти» создала рабовладельческое общество, управляя рабами-казахами с помощью специально созданного огненного культа. Не все здесь фантастика, увы.

Почему же несколько секунд трейлера игры вызывают такой значительный резонанс и гневные отповеди российских пропагандистов? Ведь действительно, это ничто по сравнению с тоннами материалов о происходящем в Сирии. Чтобы понять причину достаточно взглянуть на цифры под видео — десятки миллионов просмотров только под официальным трейлером, и только за неделю. Это не считая просмотров под тем же трейлером на других каналах (на разных языках), и тем более не считая самой игры, которая должны выйти осенью. На такое не способна Al-Jazeera или любой другой ресурс, на котором можно увидеть работу Белых касок. Точно также, как ни один украинский медиа-ресурс даже близко не способен столь широко донести свое послание, как 4A Games, создавшие Metro Exodus.