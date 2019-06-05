Фейковый саудовский "принц" получил 18 лет тюрьмы

Человек, который постоянно выдавал себя за саудовских королевских особ, чтобы обманывать инвесторов и вести роскошный образ жизни, был приговорен к 18 годам тюремного заключения. Его выдал один важный ключевой момент, когда потенциальная жертва очередной махинации увидела, как он ест запрещенную в Исламе свинину.



48-летний Энтони Гиньяк получил приговор в прошлую пятницу в Майами за кражу не менее 8 миллионов долларов. Он притворялся «султаном Бин Халидом Аль-Саудом». Он купил часы Rolex, ездил на Ferrari, и арендовал квартиру на роскошном острове в Южное Флориде, где хранил свои трофеи. В марте он признал себя виновным в мошенничестве, в том, что выдавал себя за дипломата и в других преступлениях.



The Miami Herald сообщает, что окружной судья США Сесилия Алтонага назвала его «выдающимся умом». Обвинители рассказали, что это был по крайней мере 11-й раз, когда Гиньяка арестовали за то, что он представлял себя саудовским принцем.



«Он был так называемым саудовским принцем. Он погрузился в атрибуты саудовской королевской семьи. У него все верили, что он был саудовским принцем», - сказала Алтонага.



Гиньяк, американский гражданин, родился в Колумбии, но был усыновлен семьей из Мичигана.



Его повсюду сопровождали телохранители с поддельными дипломатическими бумагами и требовали, чтобы с ними обращались в соответствии с королевским протоколом, который он использовал для обоснования требований в отношении подарков от потенциальных инвесторов.



Десятки людей положили деньги на его банковские счета, полагая, что Гиньяк, чья квартира была украшена табличкой на двери с надписью «Султан», инвестирует их.



Но вместо инвестиций, он просто тратил эти деньги на все, что ему было угодно: от дизайнерской одежды до яхт и частных самолетов.



В ноябре 2017 года он был арестован по обвинению в 18 случаях, включая электронное мошенничество и кражу с отягчающими обстоятельствами.



«В течение последних трех десятилетий Энтони Гиньяк изображал себя саудовским принцем, чтобы манипулировать бесчисленными инвесторами со всего мира, преследовать их и обманывать», - заявила адвокат США Ариана Фахардо Оршан.



«Будучи лидером сложной международной схемы мошенничества с участием нескольких лиц, Гиньяк использовал свою фальшивую личность ... чтобы продавать ложную надежду», - сказала она. «Десятки ничего не подозревающих инвесторов были лишены их инвестиций, потеряв более 8 миллионов долларов».



Судья Сесилия Алтонага вынесла суровый приговор, добавив, что жизнь Гиньяка была «действительно необычной».

Скорее всего когда-нибудь про этого колумбийского сироту, ставшего «саудовским принцем» Голливуд снимет кино.