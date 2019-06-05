Судан: конфликт между армией и протестующими может привести к гражданской войне

Суданская оппозиция во вторник отклонила план армии о проведении выборов в течение девяти месяцев, на следующий день после худшего всплеска насилия после того, как Омар аль-Башир был свергнут с поста президента в апреле, сообщает Reuters.

По словам врачей, связанных с оппозицией, в понедельник по меньшей мере 35 человек были убиты, когда силы безопасности ворвались в лагерь протеста возле здания министерства обороны в центре Хартума.

Военный совет, который правил после свержения Башира, впоследствии аннулировал все соглашения с основным оппозиционным альянсом и заявил, что выборы должны состояться в течение девяти месяцев.

Но Мадани Аббас Мадани, лидер оппозиционного альянса «Союз за свободы и перемены», заявил, что кампания гражданского неповиновения будет и впредь пытаться устранить военный режим.

Оппозиция отвергла все то, что сказал в своем заявлении генерал-лейтенант Переходного военного совета (ПВС) генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, сказал Мадани.

«То, что произошло, убийства демонстрантов, ранения и унижения, было систематическим и спланированным событием для навязывания репрессий суданскому народу», - сказал он.

Лидеры протестов, которые вынудили Башира отказаться от власти после трех десятилетий авторитарного правления в апреле, потребовали подготовки к выборам во время переходного периода во главе с гражданской администрацией.

На военный совет также оказывалось давление как внутри страны, так и за рубежом, чтобы передать власть гражданским лицам.

Риск обострения

Главные организаторы протеста, Суданская профессиональная ассоциация (СПА), обвинили силовиков в совершении «резни».

Официальный представитель ПВС генерал-лейтенант Шамсэддин Каббаши отрицает это обвинение, и заявляет, что силы безопасности были нацелены на «недисциплинированные элементы», которые прибыли на место протеста и вызвали хаос.

Напомним, что Судан с декабря сотрясают беспорядки, вызванные первоначально ростом цен на хлеб и нехваткой наличностей, что привело к систематических протестам, требующим перемен.

Но переговоры между коалицией протестующих и оппозиционными партиями зашли в тупик на фоне глубоких разногласий по поводу того, кто возглавит переходный период к демократии, о котором договорились обе стороны, и который должен продлиться три года.

В своем телевизионном обращении рано утром во вторник лидер ПВС Бурхан сказал, что оппозиционная коалиция несет равную ответственность за задержку в достижении окончательного соглашения.

Совет решил отменить все соглашения с протестными группами и призвал к проведению выборов в течение девяти месяцев, которые, по его словам, будут организованы под региональным и международным контролем.

«Приобретение легитимности и полномочий происходит не иначе, как через избирательные урны», - сказал Бурхан.

Он также объявил, что будет немедленно сформировано правительство, чтобы управлять страной до выборов.

Кроме того, он сказал, что сожалеет о насилии, и что будет проведено расследование.

Операция суданских силовиков вызвала осуждение со стороны Европы, Соединенных Штатов и Африканского союза.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что было очевидно, что они применили чрезмерную силу против мирного населения, в то время как министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал разгон протестующих «возмутительным».

Европейский союз призвал к скорейшей передаче власти гражданским лицам. Соседний Египет призвал к «спокойствию и сдержанности», в то время как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выразили надежду, что в Судане возобладает диалог.

Между тем, многие наблюдатели беспокоятся, что события могут перерасти в большее насилие. Так, группа Суфьян, исследовательский центр безопасности и разведки, предупредила о такой опасности:

«Существуют четкие параллели с некоторыми протестами Арабской весны, которые в конечном итоге переросли в полномасштабные мятежи, в том числе в Сирии, где неизбирательные расстрелы мирных жителей армией изначально стимулировали протестные движения, которые помогло начать более широкое восстание», - говорится в анализе.

«Существует реальный риск того, что ситуация может перерасти в полномасштабную гражданскую войну, которая может существенно повлиять на регион, а вторичное насилие повлияет на продолжающийся конфликт в Ливии».

При это Судан до сих пор включен американцами в список государств, которые спонсируют терроризм, что лишает страну доступа к финансовым рынкам и душит ее экономику.

Вашингтон снял 20-летнее торговое эмбарго против Судана в 2017 году и вел переговоры об исключении его из списка спонсоров терроризма.