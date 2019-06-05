Праздничный намаз в Москве: не только в мечетях

В российской столице, как и в других городах со значительным присутствием мусульман, верующие вчера совершили праздничную молитву.

То что четыре имеющихся в Москве мечети (Соборная на проспекте Мира, Историческая на Большой Татарской, Мемориальная на Поклонной горе и еще мечеть в составе мультикультурного комплекса в Отрадном) не вмещают все сотни тысяч молящихся — а уже сейчас говорят, что этот год побил рекорд посещаемости — ни для кого не секрет. Толпам верующих приходится молиться на улицах, что вызывает неудобство как для них самих, так и для многих других горожан. По этой причине, кроме мечетей было организовано еще несколько специальных площадок (мусалля).

Одна из таких площадок была в Южном Бутово. Только на этой площадке в спальном районе Москвы собралось по оценкам около 55 000 верующих.

Еще одна площадка была организована около центрального входа в метро «Коломенское»