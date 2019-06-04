Исламский мир празднует Ид аль-Фитр

Исламский мир провожает благословенный Рамадан 1440 года по Хиджре и встречает праздничный день разговения - Ид аль-Фитр.

Официально о празднике объявили страны Арабского залива, Турция, ориентирующиеся на них мусульманские общины Европы и Америки. Основанием для такого решения стали предварительные астрономические рассчеты, а также лицезрение луны в Саудовской Аравии.

Вместе с тем, надо отметить, что значительная часть Исламского мира сочла 4 июня 2019 года по григорианскому летоисчислению 30 днем Рамадана, соответственно, определив 1-м днем Шавваля и днем разговения 5 июля. Основанием для этого в одних случаях стала позиция, согласно которой новый месяц должен быть обнаружен в каждой конкретной местности, где он обнаружен не был, в другом - недоверие к данным саудовской комиссии по наблюдению за луной. В этой группе стран, которые завершат пост сегодня вечером оказались Палестина, Иордания, Египет, Индонезия, Малайзия, на постсоветском пространстве - Казахстан и Азербайджан.

Мы же поздравляем с наступлением Праздника Разговения и тех, кто празднует его сегодня, и тех, кто это будет делать завтра! Да примет Аллах от нас и от вас и облагодетельствует всю Исламскую умму!