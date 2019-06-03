Состоится ли золотая революция Махатхира?

Премьер-министр Малайзии Мохаммад Махатхир вновь призвал к учреждению наднациональной золотой валюты.

"На Дальнем Востоке, если мы хотим сойтись вместе, мы должны начать с общей торговой валюты, не просто для локального использования, а для регулирования торговли. Сейчас мы зависим от доллара США, но он нестабилен. Поэтому, валюта, которую мы предлагаем, должна быть основана на золоте, потому что золото гораздо более стабильно", - заявил Махатхир.

Отметим в этой связи, что на завершающем этапе своего предыдущего премьерства (1981 - 2003 гг) он уже выступал с аналогичной инициативой, причем, обратившись ко всему Исламскому миру. Тогда малайский лидер предлагал создать Исламский Общий Рынок и единую Исламскую валюту - золотой динар и серебряный дирхам.

По понятным причинам инициатива не нашла поддержки не только у косных и колониальных режимов, правящих мусульманскими странами, но и встретила серьезное сопротивление банковского лобби в самой Малайзии, которое Махатхир не смог или не захотел преодолевать. Тем не менее, международной инициативной группе мусульман, известной под названием "Мурабитун", прибывшей тогда в Малайзию помогать Махатхиру, удалось найти необходимую поддержку у султана одного из малайских штатов (наиболее исламизированных) - Келантан.

Мало кто об этом знает, но в результате в Исламском мире возникло пространство, в котором золотые динары и серебряные дирхамы, которые чеканит местный султан, стали локальной валютой, используемой не только в торговле, но и для взимания закята и выплат зарплат госслужащим. Возможно, именно это имеет в виду Махатхир, когда говорит, что сейчас уже нужно не локальное, а более масштабное решение. Правда, на этот раз предлагая его не всему Исламскому миру, арабские и другие режимы внутри которого вряд ли реально сподвинуть на что-то стоящее, а свой компактный, но тем не менее, превращающийся в центр тяжести мировой экономики регион, значительная часть территории и населения которого является мусульманской.

Не менее интересный вопрос, который возникает в связи с заявлением Махатхира, какую именно валюту он имел в виду. Многие комментаторы, не способные мыслить за рамками клише фиатных денег (т.н. бумажных денег, печатаемых центральными банками), уже поспешили написать, что Мататхир призвал к созданию новой валюты, основанной на золотом стандарте. А так как это предполагает создание общего центрального банка, выглядит это малореально. Однако если вчитаться в слова Махатхира, видно, что он не говорит именно о золотом стандарте, хотя и не исключено, что имеет в виду его. Он говорит о валюте, основанной на золоте, что учитывая опыт самой Малайзии может означать внедрение в оборот именно золотых монет.

Подобные планы потребуют значительных усилий для их проведения в жизнь и преодоления сопротивления многочисленных противников. И главный вопрос в связи с этим заключается не в адекватности малайского лидера, которую ставят под сомнение "финансовые аналитики", забывая, что именно в годы его правления Малайзия превратилась в одного из "тигров Юго-Восточной Азии". Проблема в том, будет ли это ему по силам, учитывая его 84-летний возраст. Ведь само его возвращение к власти на фоне кризиса и протестов в стране многие восприняли как чудо, и сам он говорил, что после того, как наведет в стране элементарный порядок задерживаться у власти не собирается, а передаст ее молодой генерации малайских политиков.

Продолжат ли они начинания Махатхира или эта идея так и уйдет в политическое небытие вместе с ним?