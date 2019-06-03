В США соискатели визы теперь обязаны предъявить список имен в соцсетях

Миллионы заявителей на получение американской визы теперь должны будут представить свои имена в социальных сетях в соответствии с новыми правилами.

Усиленные меры безопасности потребуют от заявителей предоставления всех имен в социальных сетях и адресов электронной почты и телефонных номеров за пять лет.

По словам чиновников, несоблюдение этого требования приведет к "серьезным иммиграционным последствиям" (читай - депортации).

Изменение, впервые объявленное в прошлом году и вступившее в силу в этом месяце, последовало за распоряжением президента США Дональда Трампа в 2017 году, требующим усиленной проверки заявителей на получение визы, по словам представителя Государственного департамента.

По оценкам Федерального реестра, эти изменения затронут примерно 14 миллионов туристов и 710 000 иммигрантов, приезжающих в США каждый год.

Чиновник госдепа заявил, что национальная безопасность является главным приоритетом, и каждый потенциальный путешественник или иммигрант, который уже прошел проверку, должен будет перечислить историю своих поездок, информацию о членах семьи и предыдущие адреса.

Американский союз гражданских свобод выступил против этого предложения, утверждая, что вопросы создадут «среду, созревшую для профилирования и дискриминации».

Ранее, только заявители, которые нуждались в дополнительной проверке, такие как люди, которые находились в «горячих точках», должны были передавать эти данные.

Сообщается, что некоторые заявители на получение дипломатической и официальной визы будут освобождены от этого требования.

В обсуждениях нового правила некоторые люди стараются сгладить неприятный осадок от требования и говорят, мол, требуют только имена, но не пароли. На что другие отвечают, что «пароли они и так знают», а самая тяжелая вещь для спецслужб это привязать аккаунты в социальных сетях к реальным личностям. Передача имен эту проблему снимает.

На самом деле подобное требование уже давно работает во многих других странах, в том числе мусульманских. Это лишь одна из мер по глобальному надзору в соцсетях. Недавно в России широко обсуждали другую меру, которую применяют китайские пограничники — осмотр телефонов и лэптопов.

И в целом, собираетесь ли вы в США или нет, есть основания полагать, что практика эта только будет шириться. А значит, всем людям, не желающим, чтобы их аккаунты в социальных сетях внезапно стали компроматом на них самих, стоит принять соответствующие меры.