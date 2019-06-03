Тысячи сомалийских беженцев возвращаются домой из разрушенного Йемена

Около 4300 сомалийских беженцев вернулись домой из Йемена, сообщил на прошлой неделе официальный представитель Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Бабар Балоч.

Он сказал, что сомалийские беженцы вернулись в рамках программы, осуществляемой в сотрудничестве с гуманитарными партнерами и властями в Йемене и Сомали.

«Среди тех, кто вернулся домой на этой неделе, есть сомалийцы, родившиеся в Йемене у родителей-беженцев, и другие, родившиеся в Сомали и бежавшие в Йемен в надежде избежать конфликта и отсутствия безопасности», - сказал Балоч.

Он добавил: «Поскольку Йемен сейчас сталкивается с крупнейшим гуманитарным кризисом в мире, а гражданские лица сталкиваются с опасными для жизни условиями, положение беженцев, просителей убежища и мигрантов значительно ухудшилось».

О беженцах в Йемене он сказал: «Сомалийские беженцы составляют 90 процентов йеменских беженцев и просителей убежища, их около 250 000 человек».

«Перемещение беженцев из Сомали в Йемен происходит с 1980-х годов. Они продолжили бежать после начала гражданской войны в Сомали, когда многие спасались от всеобщего насилия и индивидуального страха преследования в дополнение к последствиям засухи и нехватки средств к существованию».

Он добавил: «Будучи страной, принимающей беженцев, и единственной страной на Аравийском полуострове, которая подписала Конвенцию о беженцах и Дополнительный протокол к ней, Йемен в настоящее время принимает третью по величине популяцию сомалийских беженцев в мире».

«Но в связи с затягиванием конфликта УВКБ ООН, национальные органы власти Йемена и партнеры по гуманитарным вопросам сталкиваются с серьезными проблемами в обеспечении безопасности, гуманитарной помощи и доступа к основным жизненно важным услугам для беженцев и лиц, ищущих убежища в стране».

Другими словами, Йемен — единственная страна Аравийского полуострова, которая обязалась принимать беженцев и делала это на протяжении десятилетий — стала сейчас сама настолько небезопасной, что даже вернуться в Сомали оказывается лучше, чем остаться в Йемене.