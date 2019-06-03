Израильский демократ о яде оккупации Палестины

В сети вновь всплыли фотографии толп палестинцев, ожидающих шмона и пропуска на израильских КПП. Очереди или на работу, или на молитву. Я много писал об этом в прошлом, и еще раз напомню: это будет продолжаться снова и снова, пока на Западном берегу будут действовать военный режим и контроль.

Израильтяне аргументируют такие бесчеловечные меры тем, что, мол, палестинец может пронести бомбу или, скажем, нож, и напасть на евреев. Это так, но палестинец хочет пронести нож и напасть на еврея именно потому, что он живет под оккупацией. В Хайфе же, например, арабы-израильтяне почему-то не прыгают с ножами на евреев.

Посмотрите на карту. Это Западный берег. Голубой цвет - это военный контроль Армии обороны Израиля. Синие точки - это еврейские поселения. Несложно заметить, что территории, где расположены палестинские города и села фактически превращены в анклавы.

Это к теме КПП: покидая и перемещаясь из села в село, из города в город, вы сталкиваетесь с военным режимом. Хорошего тут мало. На сегодняшний день - более 50 лет оккупации Западного берега - среди миллионов палестинцев не осталось тех, кого оккупация не коснулась бы лично.

Это плохо, это яд. Не потому что "обижать людей это плохо" - в мире вообще нет категорий хорошоплохо. А потому что этот яд отравляет израильское общество. Подтачивает его, разрушает. Происходит именно то, что предсказал философ и врач Йешаяху Лейбович еще в 60е годы:

"Арабы станут рабочим народом, кастой трудящихся, в то время как евреи - боссами, директорами, госслужащими, полицейскими и солдатами. Государство, держащее под своим контролем враждебно настроенное многомиллионное население, обязательно станет полицейским государством, государством тайных агентур. И это все катастрофически повлияет на систему образования, на свободу слова и даже на само представление о том, что такое демократический строй"