"Иерусалим - еврейский": ястреб РПЦ поддержал сионистов

Всеволод Чаплин, бывший заместитель главы РПЦ по связям с общественностью, написал статью для "Независимой газеты", в которой поддержал признание Иерусалима столицей Израиля.

Формулировки Чаплина не оставляют сомнений в том, что по его мнению только иудеи способны обеспечивать мир в этом городе, а мусульмане на это неспособны: "Иерусалим остается городом мира (‏שָׁלוֹם‏‎). Потому что там есть Израиль. И страшно представить себе, что происходило бы в «городе трех религий», если бы Израиля не было. Примеры – рядом. Багдад, Алжир, Триполи…"

По мнению Чаплина, устарели и "розовые пацифистские мифы, основанные на идее «хорошести»", и "самая главная мантра – о том, что «никакие конфликты не имеют силового разрешения»". "Имеют. Израиль одержал военную победу – и имеет право пользоваться ее плодами", - провозглашает он.

Словом, нет смысла пересказывать всю статью Чаплина - желающие могут ознакомиться с ней сами, благо, она небольшая. Что хочется отметить в этой связи, это стремительное исчезновение даже тех иллюзорных причин для союза с "православным русским миром", на который возлагали надежды наивные мусульмане. Ведь, закрывая глаза на угнетение мусульман внутри этого самого мира, они по крайней мере обманывали то ли себя, то ли других в том, что он является союзником в борьбе с сионизмом, в частности, в палестино-израильском конфликте.

Можно поблагодарить господина Чаплина, у которого в РПЦ, как у того пьяного, на языке то, что у трезвого на уме, за внесение ясности и в этот вопрос.