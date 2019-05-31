Петербуржца оштрафовали за то, что не сообщил о готовящемся теракте

В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Вячеслава Павловского, который якобы знал о подготовке теракта в Дагестане, но не сообщил об этом в полицию, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Мужчина признал вину, его дело слушалось в особом порядке.

По данным суда, Павловский встречался с некими людьми, которые рассказали ему о намерении поехать в Дагестан и устроить там теракт. Позже они были убиты в спецоперации силовиков в Дербенте 21 апреля 2018 года.